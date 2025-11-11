Еще один фигурант "пленок Миндича" покинул Украину, — Железняк

Не успели в СМИ обсудить внезапный отъезд из Украины Тимура Миндича, совладельца студии "Квартал 95" и соратника президента Владимира Зеленского, как стало известно, что страну покинул еще один возможный фигурант коррупционного скандала в сфере энергетики.

Народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк утверждает, что член Национальной комиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Сергей Пушкарь ночью выехал за границу.

"Именно он фигурирует на пленках, по получению "зарплаты" 20 штук $ от Миндича (точнее 19 900 выходит). Еще три месяца назад был исполнительный директор по правовым вопросам "Энергоатома". С 2022 по 2025 годы – исполнительный директор по правовому обеспечению АО "НАЭК "Энергоатом"", – пишет парламентарий.

Он добавил, что 3 сентября этого года по результатам открытого конкурсного отбора Пушкарь назначен на должность члена НКРЭКУ.

Відео дня

"И еще одно интересное совпадение, Пушкарь Сергей с 2010 по 2015 гг. был на разных должностях в Фонде государственного имущества Украины. Именно в то время, когда заместителем Фонда был Игорь Миронюк, советник Деркача и Германа Галущенко, уже известный на пленках как "Рокет" и "смотрящий" по энергетике от бизнесмена Тимура Миндича. Вот так совпадение", – констатирует Железняк.

В соцсетях Сергея Пушкаря тишина. Последний пост в Facebook он опубликовал два дня назад, и касался он не ситуации в энергетике, а Будапешта и языкового вопроса.

В НКРЭКУ также пока никак не комментируют информацию, обнародованную Железняком.

Тем временем НАБУ обнародовало новый эпизод расследования под названием "Карлсон". По данным все того же Ярослава Железняка, это – прозвище Тимура Миндича, который покинул Украину за несколько часов до того, как к нему пришли с обысками.

На данный момент расследование топ-скандала о коррупции в энергетике продолжается, и уже есть первые задержанные и подозреваемые.

Напомним, в НАБУ рассказали, откуда у фигурантов расследования взялись прозвища "Профессор", "Карлсон", "Рокет" и другие.