"Карлсон", "Шугармен" и "Профессор": кто и зачем дал такие прозвища обвиняемым в коррупции

Прозвища фигурантов масштабной коррупционной схемы в энергетике, которую раскрыли НАБУ и СПА, придуманы не детективами.

"Карлсон", "Шугармен", "Профессор" и "Рокет" – прозвища, придуманные самими фигурантами схемы, рассказал в интервью "Украинской правде" руководитель подразделения детективов НАБУ Александр Абакумов.

"По манипуляции относительно прозвищ, которые мы использовали в сюжете. Мы их не придумывали, никому не присваивали смешные или несмешные прозвища. Это все – действительные кодовые имена, которые использовала преступная организация в своей деятельности", – объяснил он.

По его словам, одним из критериев, почему НАБУ пошли по пути преступной организации, потому что была зашифрованная, завуалированная деятельность, где были клички, завуалированная передача денег, вовлечены сотрудники правоохранительных органов в преступную деятельность.

Ранее нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк внес ясность и объяснил, что "Карлсон" — Тимур Миндич, "Профессор" – экс-министр энергетики, а сейчас министр юстиции Герман Галущенко", "Тенор" – Дмитрий Басов, исполнительный директор по физической защите и безопасности АО НАЭК "Энергоатом", а "Рокет" — Игорь Миронюк, советник Германа Галущенко и помощник бывшего-нардепа Андрея Деркача, который сейчас является сенатором Архангельской области РФ.

Также он пишет, что "Шугармен" – это Михаил Цукерман.

Во вторник, 11 ноября, НАБУ и САП представили новый эпизод расследования, который называется "Карлсон". Такое прозвище якобы у Тимура Миндича.

На обнародованных пленках обсуждаются откаты, операции с недвижимостью за рубежом, а также звучат опасения относительно разоблачения.

Сейчас расследование продолжается. В настоящее время в порядке ст. 208 УПК Украины детективами НАБУ задержаны 5 человек, а о подозрении сообщено семи ее членам, среди которых – бизнесмен (руководитель преступной организации), бывший советник министра энергетики, исполнительный директор по физической защите и безопасности АО НАЭК "Энергоатом", а также четыре человека – "работники" бэк-офиса по легализации средств.

Тимур Миндич, у которого проходили обыски, незадолго до начала следственных действий сбежал за границу по израильскому паспорту, и его видели в Варшаве.

В Министерстве юстиции подтвердили следственные действия с участием главы ведомства Германа Галущенко, однако сам министр никак не комментирует ситуацию, ссылаясь на тайну следствия.

Накануне нардеп Ярослав Железняк внес в Верховную Раду постановления об увольнении с должностей министра юстиции Галущенко и министра энергетики Светланы Гринчук. Последняя уже заявила, что не понимает, какие к ней претензии.