"Карлсон", "Шугармен" і "Професор": хто і навіщо дав такі прізвиська обвинуваченим у корупції

Прізвиська фігурантів масштабної корупційної схеми в енергетиці, яку розкрили НАБУ і СПА, вигадані не детективами.

"Карлсон", "Шугармен", "Професор" і "Рокет" — прізвиська, придумані самими фігурантами схеми, розповів в інтерв'ю "Українській правді" керівник підрозділу детективів НАБУ Олександр Абакумов.

"Щодо маніпуляції стосовно прізвиськ, які ми використовували в сюжеті. Ми їх не вигадували, нікому не присвоювали смішні чи несмішні прізвиська. Це все — дійсні кодові імена, які використовувала злочинна організація у своїй діяльності", — пояснив він.

За його словами, одним із критеріїв, чому НАБУ пішли шляхом злочинної організації, тому що була зашифрована, завуальована діяльність, де були прізвиська, завуальоване передання грошей, залучені співробітники правоохоронних органів у злочинну діяльність.

Раніше нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк вніс ясність і пояснив, що "Карлсон" — Тимур Міндіч, "Професор" — екс-міністр енергетики, а зараз міністр юстиції Герман Галущенко", "Тенор" — Дмитро Басов, виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки АТ НАЕК "Енергоатом", а "Рокет" — Ігор Миронюк, радник Германа Галущенка і помічник колишнього нардепа Андрія Деркача, який зараз є сенатором Архангельської області РФ.

Також він пише, що "Шугармен" — це Михайло Цукерман.

У вівторок, 11 листопада, НАБУ і САП представили новий епізод розслідування, який називається "Карлсон". Таке прізвисько нібито у Тимура Міндіча.

На оприлюднених плівках обговорюються відкати, операції з нерухомістю за кордоном, а також звучать побоювання щодо викриття.

Наразі розслідування триває. Наразі в порядку ст. 208 КПК України детективами НАБУ затримано 5 осіб, а про підозру повідомлено сімом її членам, серед яких — бізнесмен (керівник злочинної організації), колишній радник міністра енергетики, виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки АТ НАЕК "Енергоатом", а також чотири особи — "працівники" бек-офісу з легалізації коштів.

Тимур Міндіч, у якого проходили обшуки, незадовго до початку слідчих дій втік за кордон за ізраїльським паспортом, і його бачили у Варшаві.

У Міністерстві юстиції підтвердили слідчі дії за участю очільника відомства Германа Галущенка, однак сам міністр жодним чином не коментує ситуацію, посилаючись на таємницю слідства.

Напередодні нардеп Ярослав Железняк вніс до Верховної Ради постанови про звільнення з посад міністра юстиції Галущенка та міністерки енергетики Світлани Гринчук. Остання вже заявила, що не розуміє, які до неї претензії.