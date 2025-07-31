Чернишов влаштував охорону і домашній персонал у "Нафтогаз", — ЗМІ

Національне антикорупційне бюро розслідує новий епізод у справі ексвіцепрем'єра Олексія Чернишова. За даними журналістів, цей факт згадувався в ухвалі суду, на підставі якої правоохоронці проводили обшуки у колишнього топпосадовця.

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Як повідомляють джерела видання ZN.UA в правоохоронних органах, йдеться про нібито оформлення в "Нафтогаз Україна" охоронців і домашнього персоналу чиновника на фіктивні посади зі щомісячною зарплатнею від 300 тисяч гривень і бронюванням від мобілізації.

Загалом, цей епізод згадувався в ухвалі суду, на підставі якої у червні в Чернишова провели обшуки. Водночас після ухвалення закону, що послабив незалежність НАБУ та САП, розслідування призупинили.

Наразі Олексій Чернишов не коментував ситуацію з працевлаштуванням.

Що відомо про справу Олексія Чернишова

Раніше Олексію Чернишову оголосили підозру в межах великої корупційної справи щодо Мінрегіону. Разом з ним фігурують ще п’ятеро осіб: держсекретар міністерства, ексрадник міністра, директорка держпідприємства, забудовник і представник будівельної компанії.

За даними слідства, забудовник організував схему із незаконним отриманням ділянки землі в Києві під забудову, за участі високопосадовців Мінрегіону. Землю передали держпідприємству, яке уклало вигідні інвестиційні угоди з "потрібною" будівельною компанією. Щоб зменшити частку квартир, яку забудовник мав віддати державі, землю оцінили майже у п’ять разів дешевше ринкової вартості — різниця склала понад 1 млрд грн. Запобігти реалізації схеми вдалося завдяки арешту ділянки.

За це топпосадовці отримали "винагороду" у вигляді квартир зі знижками — за 1–8 тис. грн/кв. м, при ринковій ціні близько 30 тис. грн. Загальна сума неправомірної вигоди сягнула 16,8 млн грн.

Окрім цього, за інформацією Центра протидії корупції, 27 червня Вищий антикорупційний суд частково задовольнив клопотання прокурора, обравши Чернишову запобіжний захід у вигляді застави 120 млн грн. Йому також призначено низку обов’язків:

з’являтися за викликом до детектива, прокурора або суду;

повідомляти про зміну місця проживання чи роботи;

не виїжджати за кордон без дозволу;

не контактувати з іншими фігурантами справи.

Прокурор також просив зобов’язати Олексія Чернишова носити електронний браслет. Якщо він не внесе заставу у п’ятиденний термін або порушить умови, суд може посилити запобіжний захід.

Ба більше, у публікації йдеться, що забудовник також подарував Олексію Чернишову книгу "Собрание сочинений Сковороды, том первый" вартістю $1000. Її вилучили під час обшуку.

У схемі незаконного заволодіння 11 гектарами землі в Києві брали участь два забудовники — Копистира та Татаренко. Слідство стверджує, що саме вони залучили Олексія Чернишова (на той момент — міністра розвитку громад), його радника та наближених осіб.

Троє з фігурантів уже перебувають під вартою, з альтернативами застави від 20 до 100 млн грн.

Серед іншого, німецьке видання Frankfurter Allgemeine Zeitung пов’язує справу Чернишова із тиском на антикорупційні органи. Саме після арештів і обшуків у справі ексвіцепрем’єра Верховна Рада ухвалила закон, який позбавив НАБУ і САП незалежності. А в нещодавньому звіті Єврокомісії справу Чернишова назвали "інституційним спусковим гачком" тиску на антикорупційну інфраструктуру України.

Раніше Фокус писав, що колишнього віцепрем’єра та міністра національної єдності Олексія Чернишова пов’язують зі зведенням елітних маєтків у селищі Козин, що в районі Конча-Заспи на Київщині. Тоді ще чинному міністру НАБУ вручило підозру у справі про хабар у вигляді знижки на квартири.

Також Фокус повідомляв, що багатомільйонну заставу за міністра національної єдності Олексія Чернишова вносили частинами в різні дні. Кошти надходили від різних осіб, серед яких — його дружина Світлана, приватна компанія, що спеціалізується на продажі автозапчастин, а також директор з маркетингу девелоперської групи DIM.