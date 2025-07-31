Чернышов устроил охрану и домашний персонал в "Нафтогаз", — СМИ

Национальное антикоррупционное бюро расследует новый эпизод в деле экс-вице-премьера Алексея Чернышова. По данным журналистов, этот факт упоминался в постановлении суда, на основании которого правоохранители проводили обыски у бывшего топ-чиновника.

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Как сообщают источники издания ZN.UA в правоохранительных органах, речь идет о якобы оформлении в "Нафтогаз Украины" охранников и домашнего персонала чиновника на фиктивные должности с ежемесячной зарплатой от 300 тысяч гривен и бронированием от мобилизации.

В общем, этот эпизод упоминался в постановлении суда, на основании которого в июне у Чернышова провели обыски. В то же время после принятия закона, который ослабил независимость НАБУ и САП, расследование приостановили.

Сейчас Алексей Чернышов не комментировал ситуацию с трудоустройством.

Что известно о деле Алексея Чернышева

Ранее Алексею Чернышеву объявили подозрение в рамках большого коррупционного дела в отношении Минрегиона. Вместе с ним фигурируют еще пять человек: госсекретарь министерства, экс-советник министра, директор госпредприятия, застройщик и представитель строительной компании.

По данным следствия, застройщик организовал схему с незаконным получением участка земли в Киеве под застройку, при участии высокопоставленных чиновников Минрегиона. Землю передали госпредприятию, которое заключило выгодные инвестиционные соглашения с "нужной" строительной компанией. Чтобы уменьшить долю квартир, которую застройщик должен был отдать государству, землю оценили почти в пять раз дешевле рыночной стоимости — разница составила более 1 млрд грн. Предотвратить реализацию схемы удалось благодаря аресту участка.

За это топ-чиновники получили "вознаграждение" в виде квартир со скидками — за 1-8 тыс. грн/кв. м, при рыночной цене около 30 тыс. грн. Общая сумма неправомерной выгоды достигла 16,8 млн грн.

Кроме этого, по информации Центра противодействия коррупции, 27 июня Высший антикоррупционный суд частично удовлетворил ходатайство прокурора, избрав Чернышеву меру пресечения в виде залога 120 млн грн. Ему также назначен ряд обязанностей:

являться по вызову к детективу, прокурору или суду;

сообщать об изменении места жительства или работы;

не выезжать за границу без разрешения;

не контактировать с другими фигурантами дела.

Прокурор также просил обязать Алексея Чернышова носить электронный браслет. Если он не внесет залог в пятидневный срок или нарушит условия, суд может ужесточить меру пресечения.

Более того, в публикации говорится, что застройщик также подарил Алексею Чернышеву книгу "Собрание сочинений Сковороды, том первый" стоимостью $1000. Ее изъяли во время обыска.

В схеме незаконного завладения 11 гектарами земли в Киеве участвовали два застройщика — Копыстыра и Татаренко. Следствие утверждает, что именно они привлекли Алексея Чернышова (на тот момент — министра развития общин), его советника и приближенных лиц.

Трое из фигурантов уже находятся под стражей, с альтернативами залога от 20 до 100 млн грн.

Среди прочего, немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung связывает дело Чернышова с давлением на антикоррупционные органы. Именно после арестов и обысков по делу экс-вице-премьера Верховная Рада приняла закон, который лишил НАБУ и САП независимости. А в недавнем отчете Еврокомиссии дело Чернышова назвали "институциональным спусковым крючком" давления на антикоррупционную инфраструктуру Украины.

Ранее Фокус писал, что бывшего вице-премьера и министра национального единства Алексея Чернышева связывают с возведением элитных имений в поселке Козин, что в районе Конча-Заспы на Киевщине. Тогда еще действующему министру НАБУ вручило подозрение по делу о взятке в виде скидки на квартиры.

Также Фокус сообщал, что многомиллионный залог за министра национального единства Алексея Чернышова вносили частями в разные дни. Средства поступали от разных лиц, среди которых — его жена Светлана, частная компания, специализирующаяся на продаже автозапчастей, а также директор по маркетингу девелоперской группы DIM.