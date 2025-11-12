Спецоперация "Мидас": как работала коррупционная схема в энергетике, которую разоблачили НАБУ и САП

Национальное антикоррупционное бюро Украины более 15 месяцев работало над разоблачением организации, которая наладила масштабную коррупционную схему в сфере энергетики. Ее вероятным руководителем был бизнесмен Тимур Миндич, который выехал за границу перед обыском, среди других возможных фигурантов — отстраненный министр юстиции Герман Галущенко и бывший советник Игорь Миронюк. Фокус разобрался, что известно о деле и как на скандал отреагировала власть.

Спецоперация по документированию деятельности преступной организации, в которую входили чиновники из энергетической сферы и известный бизнесмен, началась еще летом 2024 года. Фигуранты выстроили масштабную коррупционную схему, чтобы влиять на предприятия государственного сектора, в частности АО "НАЭК "Энергоатом", получать с этого деньги и "отмывать" их. Уже 5 человек по делу задержаны, 7 человек получили подозрения. Об этом заявили в НАБУ.

Коррупция в энергетике: кто фигурирует в деле

В бюро сообщили, что среди подозреваемых:

руководитель преступной организации — бизнесмен (сообщалось об обысках 10 ноября у совладельца студии "Квартал 95" Тимура Миндича, который якобы "сбежал" за границу);

бывший советник министра энергетики (народный депутат Ярослав Железняк отмечал, что речь идет об Игоре Миронюке);

исполнительный директор по физической защите и безопасности АО "НАЭК "Энергоатом" (по словам Железняка, это — Дмитрий Басов);

четверо "работников" бэк-офиса по легализации средств.

Фото Тимура Миндича, который, по данным СМИ, выехал за границу за несколько часов до обыска Фото: Скрин видео

Всего правоохранители провели более 70 обысков в Киеве и других регионах, изъяли "значительный массив" документов и наличности.

Источники в правоохранительных органах рассказали расследователям из "Схем", что "работниками" так называемого "бэк-офиса" были Александр Цукерман (на пленках НАБУ — "Шугармен"), Игорь Фурсенко ("Решик"), Леся Устименко и Людмила Зорина.

Другие кодовые имена:

"Карлсон" — Миндич;

"Рокет" — Миронюк;

"Тенор" — Басов;

"Профессор" (со слов Железняка) или "Сигизмунд" (по данным СМИ) — экс глава Минэнерго и действующий министр юстиции Герман Галущенко.

Также на "пленках" упоминается работник "Энергоатома", который сейчас является членом Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. По данным СМИ, это — Сергей Пушкарь.

В НАБУ объясняли, что каждый из участников схемы имел свои обязанности: "Карлсон" руководил организацией, "Шугермен" отвечал за "отмывание" денег, "Тенор" был "кассиром", "Рокет" — "смотрящим" за "Энергоатомом", а "Решик" — "бухгалтером".

Так называемую "прачечную" посещал и экс-чиновник с кодовым именем "Че Гевара", часть денег за которого получала жена. Им, как известно, является бывший вице-премьер Алексей Чернышов.

По данным Железняка, Миндич вместе с братьями Цукерманами находится в Израиле. Кроме того, за границу мог выехать еще один вероятный фигурант — Пушкарь.

Коррупция в энергетике: какая была схема

"Основным направлением деятельности преступной организации было систематическое получение неправомерной выгоды от контрагентов Энергоатома в размере от 10% до 15% от стоимости контрактов", — подчеркнули в НАБУ.

Контрагентам "Энергоатома" навязывали "откаты", чтобы не произошло блокирование платежей за услуги или поставки продукции или их не лишили статуса поставщика. Эту практику прозвали "шлагбаумом".

Руководитель организации (Миндич) привлек экс-заместителя руководителя Фонда государственного имущества (впоследствии советник министра — Миронюк) и бывшего правоохранителя, занимавшего должность исполнительного директора по безопасности (Басов). Они, пользуясь служебными связями в "Энергоатоме" и министерстве, обеспечивали контроль над кадровыми решениями, процессами закупок и движением финансовых потоков.

"Фактически управление стратегическим предприятием с годовым доходом более 200 млрд грн осуществлялось не официальными должностными лицами, а посторонними лицами, которые не имели никаких формальных полномочий, однако взяли на себя роль "смотрящих"", — отметили в бюро.

Незаконно полученные деньги "отмывали" в офисе, расположенном в центре Киева. Он принадлежал семье бывшего нардепа, перешедшего на сторону РФ и занимающего там должность сенатора, Андрея Деркача.

"Через этот офис осуществлялся строгий учет полученных средств, велась "черная бухгалтерия" и организовывалось отмывание денег через сеть компаний-нерезидентов. Значительная часть операций, в частности выдача наличных, проводилась за пределами Украины. За предоставление услуг не членам преступной организации офис получал оплату в виде процентов от проведенных сумм", — пояснили в НАБУ.

Всего через "прачечную" за более чем 15 месяцев провели примерно 100 миллионов долларов.

Коррупция в энергетике: реакция власти

Спецоперацию "Мидас" уже прокомментировал президент Владимир Зеленский, правда, воздержался от упоминания имен конкретных фигурантов. Он выступил за "неотвратимость наказания" и заверил, что чистота "Энергоатома" — это приоритет для Киева. Политик призвал чиновников сотрудничать с НАБУ для результата.

В Наблюдательном совете "Энергоатома" заявили о проведении внутренней проверки и специальном заседании для оценки ситуации. В Минюсте подтвердили следственные действия в рамках дела с участием Галущенко и заверили, что он "оказывает полное содействие правоохранительным органам".

12 ноября правительство на внеочередном заседании приняло решение отстранить Галущенко. Исполнение обязанностей министра юстиции возложили на его заместителя Людмилу Сугак. Сам Галущенко заявил, что будет "доказывать свою позицию" и за должность "не держится". Свое отстранение он назвал "цивилизованным и правильным сценарием".

Бывший министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов сообщил, что подал заявление на увольнение из Наблюдательного совета "Энергоатома". Он пояснил, что "требовал результатов, а не разъяснений процессов", но в совете никто кроме него не имел решимости.

Кабинет министров досрочно прекратил полномочия Наблюдательного совета "Энергоатома". В течение недели Минэкономики должно представить на утверждение правительства новый его состав.

В СМИ сообщили, что Миндич мог влиять на чиновников не только в сфере энергетики, но и обороны, и речь может идти о тогдашнем министре Рустеме Умерове. Он ответил, что действительно встречался с Миндичем, но предметом разговора был конкретный контракт на поставку бронежилетов, который в итоге разорвали.

Напомним, на одной из записей НАБУ "Решик" пожаловался, как трудно нести 1,6 миллиона в коробке. "Шугармен" инструктировал других участников схемы, что деньги можно паковать в "два кулька".

Бывший руководитель "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий рассказал, что Галущенко пытался продвинуть "нужных" людей в руководство или менеджмент компании. По его словам, эти кандидаты были связаны с Деркачем, и среди них был упомянутый на "пленках" НАБУ Пушкарь.