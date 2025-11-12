"Имели кучу проблем": Галущенко пытался завести в менеджмент "Укрэнерго" людей Деркача, — Кудрицкий

Начиная с осени 2021 года между "Укрэнерго" и Министерством энергетики Украины существовало огромное противостояние, в частности из-за того, что глава министерства Герман Галущенко пытался дать должности в "Укрэнерго" людям, которые связаны с бывшим народным депутатом-беглецом Андреем Деркачем, который обвиняется в государственной измене и работе на российское ГРУ.

"Нужных" людей министр Галущенко пытался продвинуть в руководство или менеджмент "Укрэнерго", рассказал в интервью Radio NV руководитель "Укрэнерго" в 2020-2024 годах Владимир Кудрицкий.

"Но (были, — ред.) многочисленные попытки, в частности, министра Галущенко тогда завести в менеджмент Укрэнерго "человечков", в частности, связанных с Деркачем, насколько я понимаю. Например, тот же господин (Сергей, — ред.) Пушкарь, который сегодня фигурировал в "пленках" НАБУ, по крайней мере эту фамилию называли, он был руководителем юридического подразделения "Энергоатома", его Галущенко прямо пытался назначить в правление Укрэнерго в 2021 году", — рассказал Кудрицкий.

Відео дня

Он уточнил, что с осени 2021 года с Укрэнерго в плане корпоративного управления хотели сделать что-то подобное "Энергоатому".

"Например, господин (Юрий, — ред.) Гапон, экс-сотрудник правоохранительных органов, который, как я понимаю, в Укрэнерго должен был бы выполнять ту же функцию, которую выполнял господин Тенор с "пленок" НАБУ, директор по корпоративной безопасности Энергоатома. Таких людей постоянно пытались подсунуть в правление или менеджмент Укрэнерго. И тот факт, что мы постоянно этому противодействовали, вызвал страшное жжение в Министерстве энергетики. Мы из-за этого имели кучу проблем во взаимоотношениях с Минэнергетики и вообще с властью", — пояснил Кудрицкий.

По его словам, в "Укрэнерго" долгое время этому противодействовали и боролись, а теневым куратором всего процесса было лицо, которое на обнародованных НАБУ пленках фигурирует под псевдонимом "Рокет".

"Насколько я мог слышать, теневым куратором был теперь известный на всю страну господин Рокет. Из информации, которую обнародовал, в частности, Ярослав Железняк, господином Рокетом является экс-помощник предателя Андрея Деркача, который является сейчас российским сенатором, по имени (Игорь, — ред.) Миронюк", — отметил Кудрицкий.

Он также подчеркнул, что из обнародованных "пленок Миндича" ему стало понятны два важных факта: \

первое — что процесс легализации незаконно полученных коррупционных средств из "Энергоатома" шел через офис, который принадлежал Деркачу все это время;

второе — что часть этих средств легализировалась через Москву.

"Это, честно говоря, меня шокирует, потому что в 2025 году коррупционные потоки из "Энергоатома" прогоняются через офис, который принадлежит Деркачу и частично эти деньги оседают в Москве. Честно говоря, я не думал, что эта кроличья нора настолько глубокая", — подчеркнул Кудрицкий.

Напомним, 11 ноября НАБУ опубликовало новые "пленки Миндича" по расследованию коррупции в энергетической сфере.

Фокус также писал о том, что НАБУ объявило подозрение бывшему вице-премьеру Чернышеву.