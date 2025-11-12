"Мали купу проблем": Галущенко намагався завести в менеджмент "Укренерго" людей Деркача, — Кудрицький

Починаючи з осені 2021 року між "Укренерго" та Міністерством енергетики України існувало величезне протистояння, зокрема через те, що очільник міністерства Герман Галущенко намагався дати посади в "Укренерго" людям, які пов'язані з колишнім народним депутатом-втікачем Андрієм Деркачем, який звинувачується у державній зраді та роботі на російське ГРУ.

"Потрібних" людей міністр Галущенко намагався просунути в керівництво або менеджмент "Укренерго", розповів в інтерв'ю Radio NV керівник "Укренерго" у 2020−2024 роках Володимир Кудрицький.

"Але (були, — ред.) численні спроби, зокрема, міністра Галущенка тоді завести в менеджмент Укренерго "человечков", зокрема, пов’язаних із Деркачем, наскільки я розумію. Наприклад, той же пан (Сергій, — ред.) Пушкар, який сьогодні фігурував у "плівках" НАБУ, принаймні це прізвище називали, він був керівником юридичного підрозділу "Енергоатому", його Галущенко прямо намагався призначити у правління Укренерго 2021 року", — розповів Кудрицький.

Відео дня

Він уточнив, що з осені 2021 року з Укренерго у плані корпоративного управління хотіли зробити щось подібне до "Енергоатому".

"Наприклад, пан (Юрій, — ред.) Гапон, ексспівробітник правоохоронних органів, який, як я розумію, в Укренерго мав би виконувати ту ж функцію, яку виконував пан Тенор із "плівок" НАБУ, директор із корпоративної безпеки Енергоатому. Таких людей постійно намагалися підсунути у правління чи менеджмент Укренерго. І той факт, що ми постійно цьому протидіяли, викликав страшенну печію в Міністерстві енергетики. Ми через це мали купу проблем у взаємовідносинах із Міненергетики і загалом зі владою", — пояснив Кудрицький.

За його словами, в "Укренерго" тривалий час цьому протидіяли та боролись, а тіньовим куратором усього процесу була особа, яка на оприлюднених НАБУ плівках фігурує під псевдонімом "Рокет".

"Наскільки я міг чути, тіньовим куратором був тепер відомий на всю країну пан Рокет. З інформації, яку оприлюднив, зокрема, Ярослав Железняк, паном Рокетом є експомічник зрадника Андрія Деркача, який є зараз російським сенатором, на ім'я (Ігор, — ред.) Миронюк", — зазначив Кудрицький.

Він також підкреслив, що з оприлюднених "плівок Міндіча" йому стало зрозумілі два важливих факти: \

перше — що процес легалізації незаконно отриманих корупційних коштів із "Енергоатому" йшов через офіс, який належав Деркачу весь цей час;

друге — що частина цих коштів легалізовувалася через Москву.

"Це, чесно кажучи, мене шокує, тому що 2025 року корупційні потоки з "Енергоатому" проганяються через офіс, який належить Деркачу і частково ці гроші осідають у Москві. Чесно кажучи, я не думав, що ця кроляча нора настільки глибока", — наголосив Кудрицький.

Нагадаємо, 11 листопада НАБУ опублікувало нові "плівки Міндіча" щодо розслідування корупції в енергетичній сфері.

Фокус також писав про те, що НАБУ оголосило підозру колишньому віцепрем'єру Чернишову.