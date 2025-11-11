НАБУ опублікувало нові "плівки Міндіча": хто ще отримав підозри та як реагує влада (фото, відео)

Національне антикорупційне бюро України оприлюднило новий епізод масштабного розслідування корупції в енергетичній сфері за участю високопосадовців. Операція, що триває понад рік, виявила керівника злочинної організації, відомого під прізвиськом "Карлсон", який координував відмивання коштів та вплив на державних службовців.

Фокус зібрав усю актуальну інформацію станом на 11 листопада про розвиток справи, ключові підозри та кадрові зміни у сфері енергетики.

"Карлсон": НАБУ оприлюднило нову частину масштабного розслідування

Зокрема, 11 листопада на Youtube-каналі НАБУ вийшла нова частина розслідування під назвою "Карлсон". Детективи в рамках операції "Мідас" встановили особу керівника злочинної організації, який контролював роботу так званої "пральні" для легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом. Згідно з пресрелізом відомства, саме він визначав, кому і в яких обсягах видавати або перераховувати готівку, а також координував вплив на посадовців центральних органів влади для розв'язання питань у власних інтересах, зокрема в енергетичній та оборонній сферах.

За інформацією НАБУ, керівник організації здійснював свою діяльність з помешкань на верхніх поверхах будинку на вул. Грушевського в Києві. Там він проводив особисті зустрічі з чиновниками, координував фінансові потоки та давав вказівки щодо безпеки для уникнення викриття. На опублікованих записах чутно, як "Карлсон" обговорює бронювання довірених осіб через фіктивне працевлаштування, контролює розподіл грошей і демонструє обізнаність про можливу увагу з боку НАБУ.

Наразі особа, що стоїть за прізвиськом "Карлсон", офіційно не розкрита. Однак народний депутат Ярослав Железняк заявив, що йдеться про Тимура Міндіча, співвласника студії "Квартал 95" та соратника президента України Володимира Зеленського.

Слідство триває: у межах операції вже затримано п’ять осіб, ще семи повідомлено про підозру. Загалом, протягом 15 місяців детективи зібрали великий масив доказів, включно з тисячами годин аудіозаписів та відеоматеріалів, які фіксують діяльність злочинної організації. Зокрема, на плівках зафіксовано обговорення фінансування будівництва з басейном, переведення мільйонних сум через Швейцарію та Ізраїль, а також розподіл ролей серед учасників схеми:

Карлсон — керівник організації;

Шугермен — відповідальний за легалізацію коштів;

Тенор — виконавчий директор "Енергоатома", касир;

Рокет — "смотрящий" за "Енергоатомом";

Рьошик — бухгалтер бек-офісу.

У НАБУ та САП наголосили, що оцінка дій усіх учасників злочинної схеми триває, а оприлюднені матеріали покликані продемонструвати масштаб та організацію корупційних процесів у стратегічній сфері енергетики.

"Че Гевара" у плівках "Міндіча": НАБУ оголосило підозру Олексію Чернишову

Також ввечері цього ж дня, НАБУ повідомило про оголошення підозри колишньому віцепрем’єр-міністру України за фактом незаконного збагачення. Слідство встановило, що він разом із довіреною особою отримав понад 1,2 млн доларів та майже 100 тис. євро готівкою.

За даними НАБУ та САП, експосадовець відвідував так звану "пральню" — місце легалізації коштів, контрольоване керівником викритої злочинної організації. Діяльність цієї групи раніше була зафіксована в рамках операції "Мідас", де підозрюваного називають "Че Гевара". Частина коштів після оголошення підозри була передана його дружині.

Фігурант корупційної справи - "Че Гевара"

Раніше колишній віцепрем’єр уже перебував під слідством у справах про зловживання службовим становищем та отримання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі. За даними ЗМІ, він уже давав свідчення на допитах. Підтвердження його особи як фігуранта справи надало, зокрема, Центр протидії корупції.

Пішов після "плівок Міндіча": Милованов оголосив про свою відставку з "Енергоатому"

Окрім цього, колишній міністр економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Мілованов подав заяву на звільнення з Наглядової ради "Енергоатому", у якій перебував із червня 2024 року. Він пояснив своє рішення тим, що рада не реагує на масштабне розслідування НАБУ та САП, яке виявило корупційні схеми у компанії, і наголосив на необхідності термінових дій для забезпечення прозорості та відповідальності.

За словами Мілованова, він направив офіційне звернення про скликання позачергового засідання ради та пропонував два ключові кроки: тимчасово відсторонити посадовців, чиї імена фігурують у матеріалах розслідування, і створити незалежний Комітет з етики та комплаєнсу, який провів би повну перевірку процедур закупівель, фінансових операцій та системи контролю із залученням міжнародних експертів і forensic-аудиту.

Заява на звільнення Тимофія Мілованова

Ба більше, Мілованов підкреслив, що намагався стимулювати Наглядову раду до активних дій, але зіткнувся з бюрократичним підходом і відсутністю рішучості серед членів. Він зазначив, що замість конкретних рішень обговорювали лише процедури та протокольні питання, а публічні дані та заяви НАБУ не стали приводом для дій. Експосадовець наголосив, що ситуація вимагала швидкої реакції для створення прозорого комплаєнсу в компанії, проте на засіданнях панувала байдужість і надія, що проблеми минуть самі собою.

Уряд перезапускає Наглядову раду "Енергоатому": що відомо

Також 11 листопада уряд ухвалив перші рішення для перезапуску НАЕК "Енергоатом" на тлі розслідувань щодо можливих корупційних схем у компанії. Як повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко на своїй сторінці у Facebook, сьогодні достроково припинено повноваження нинішньої Наглядової ради та визначено подальші кроки для стабілізації діяльності компанії.

Свириденко нагадала, що ще у 2023 році в Україні розпочалася корпоративна реформа "Енергоатому", під час якої за конкурсом було обрано склад наглядового органу. Вона підкреслила, що вся повнота повноважень, від призначення менеджменту до контролю діяльності компанії, належить Наглядовій раді, і уряд до цього часу не втручався у її роботу. Відповідальність за стан справ у компанії лежить саме на цьому органі.

Другим кроком уряд доручив Міністерству економіки, довкілля та сільського господарства протягом тижня, за результатами консультацій з міжнародними партнерами, подати на затвердження нового складу Наглядової ради. Завдання нового складу — оперативно перезапустити керівництво компанії, провести повний аудит її діяльності та надати всебічне сприяння правоохоронним органам у розслідуванні можливих корупційних фактів.

Третім рішенням прем’єрка доручила Державній аудиторській службі терміново провести аудит "Енергоатому", зокрема щодо процедур закупівель. Очікується, що результати аудиту будуть отримані у найкоротші терміни, після чого матеріали передадуть до правоохоронних та антикорупційних органів для подальших дій.

Фігурант "плівок Міндіча" Сергій Пушкар покинув Україну: подробиці

Після раптового від’їзду Тимура Міндіча з України стало відомо, що за кордон виїхав ще один можливий фігурант корупційного скандалу в енергетиці — член НКРЕКП Сергій Пушкар, повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За його даними, Пушкар фігурує на плівках щодо отримання від Міндіча близько 20 тис. доларів, а до призначення в НКРЕКП у вересні 2025 року працював виконавчим директором з правового забезпечення "Енергоатому". Раніше, з 2010 по 2015 рік, він займав різні посади у Фонді держмайна України, у той час, як заступником фонду був Ігор Миронюк, відомий на плівках як "Рокет" — "смотрящий" за енергетикою від бізнесмена Міндіча.

Железняк також уточнив, що сам Міндіч разом із братами Цукерманами наразі перебуває в Ізраїлі, зокрема в Тель-Авіві. У соцмережах Пушкар поки не коментує свій від’їзд, а в НКРЕКП не надали офіційної реакції на повідомлення депутата.

Також Фокус писав, прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури заявив у суді, що бізнесмен Тимур Міндіч міг мати вплив не лише на колишнього міністра енергетики Германа Галущенка, а й на Рустема Умєрова.

Ба більше, у фрагментах аудіоперехоплень фігурант "Рьошик", який виконував роль головного бухгалтера, скаржився на фізичне навантаження під час перевезення великих сум готівки.