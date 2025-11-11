Милованов після "плівок Міндіча" оголосив про свою відставку з "Енергоатому"

Колишній міністр економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов написав заяву на звільнення з Наглядової ради "Енергоатому", у якій перебував із червня 2024-го.

Своє рішення Милованов пояснив тим, що компанія не діяла на тлі розслідування НАБУ і САП, про що детально написав у Facebook.

За його словами, сьогодні, 11 листопада, він направив офіційне звернення про скликання позачергового засідання Наглядової ради.

Милованов стверджує, що пропонував два кроки у зв'язку з ситуацією, що склалася:

1) Тимчасово відсторонити всіх посадових осіб, чиї імена фігурують у матеріалах розслідування, щоб гарантувати об'єктивність процесу.

2) Створити незалежний Комітет з етики та комплаєнсу, який має провести повну перевірку процедур закупівель, фінансових операцій та системи контролю, із залученням міжнародних експертів та проведенням forensic-аудиту.

Відео дня

Він упевнений, що заяви НАБУ, матеріали журналістських розслідувань і суспільна увага є цілком достатнім кроком для цього.

"Саме для цього і наглядова рада: щоб діяти тоді, коли потрібна відповідальність і здоровий глузд. Рішення є, але формальне. Усе стало бюрократичним. Слухали команду, де "все добре". Нас годинами переконували, що загроз немає. Це глибока неспроможність. Ті, хто мене знають, знають, що я звик діяти. Тут була саме така необхідність діяти. Нарешті створити нормальний прозорий комплаєнс "Енергоатому". Але замість цього ми обговорюємо тендери, процедури, ще якісь уточнення на місяць і помираємо в бюрократії", — продовжив автор поста.

За словами Милованова, він намагався спонукати Наглядову раду запустити комітети, почати працювати, а не боротися за призначення ще одного радника чи нарікати на протокольні речі, проте ніхто не мав такої рішучості, як він.

"Я вимагав результатів, а не роз'яснень процесів. Мені говорили, що я токсичний, упереджений і "вимагаю неможливого". Ситуація з НАБУ мала стати пробудженням для правління і Наглядової ради "Енергоатому". Пробудження не відбулося. Натомість дрімота і надія, що якось воно обійдеться. Особливо мене дратують люди, які публічно говорять про боротьбу з корупцією, а на засіданнях хихикають і кажуть, що немає даних, щоб довести корупцію", — резюмував він.

Як відомо, "Енергоатом" опинився в епіцентрі найбільшого корупційного скандалу за участю високопосадовців, зокрема й з уряду. За тиждень до цього компанія застрахувала Наглядову раду від арештів на 19,3 млн гривень. На рахунку страховика — договори з низкою великих українських компаній.

В офісі компанії відбулися обшуки в рамках розслідування НАБУ і САП, за яким уже затримано перших фігурантів, і правоохоронці почали оголошувати їм про підозри.

НАБУ вже оприлюднило кілька епізодів розслідування, у яких фігурують соратник і співвласник студії "Квартал 95" Тимур Міндіч, якого вважає головним у злочинній схемі, а також колишній віцепрем'єр-міністр — ексміністр національної єдності України Олексій Чернишов, якого в записах називають "Че Гевара". Йому оголосили про підозру в незаконному збагаченні. Слідство зафіксувало, що він і його довірена особа отримали понад 1,2 млн доларів і майже 100 тис. євро готівкою.

У розслідуванні розкрито, як корупціонери крали гроші на будівництві захисних споруд на енергооб'єктах, а також "відмивали" їх в офісі, пов'язаному із сім'єю колишнього українського нардепа, а сьогодні сенатора Архангельської області Андрія Деркача, підозрюваного в держзраді.

Нагадаємо, вночі з України виїхав Сергій Пушкар, якого також вважають причетним до участі в одному з найгучніших корупційних скандалів.

Раніше так само вчинив Тимур Міндіч, який покинув країну за ізраїльським паспортом.