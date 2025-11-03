"Енергоатом" застрахував членів наглядової ради на 19 млн грн на випадок арештів, — Наші гроші

Акціонерне товариство "НАЕК "Енергоатом" застрахувало наглядову раду компанії від арештів на 19,3 млн гривень. На рахунку страховика — договори з низкою великих українських компаній.

Послуги зі страхування відповідальності голови та членів наглядової ради термінів на рік надає "Страхова компанія Колоннейд Україна", повідомляє ресурс "Наші гроші" з посиланням на "Прозорро".

Згідно з оприлюдненою інформацією, загальна страхова премія становить 19,30 млн грн, з яких 17,37 млн грн — за покриття відповідальності членів наглядової ради, і 1,93 млн грн — за покриття витрат застрахованої особи, що підлягають відшкодуванню.

Фото: Скриншот

Страховий тариф становить 4,9375%, а страхова сума на покриття відповідальності — 390,92 млн. грн.

Якщо застрахована особа потребуватиме витрат і витрат на захист або відбудеться попереднє розслідування вимоги, то їх відшкодують у межах згаданої страхової суми

Відео дня

Щодо витрат, пов'язаних із заставою або запобіжними заходами, обмеженням прав на активи або свободи та провадженнями з екстрадиції, то їх буде відшкодовано в розмірі 10% від страхової суми, але не більше 500 тис. грн для кожного окремого страхового випадку.

Що ще покриває страховка

ліміт із відшкодування витрат на відновлення репутації та штрафи і неустойки — 100 тис грн;

необхідна психологічна допомога — 50 тис грн;

заміна автомобіля — 10 тис. грн для кожного окремого страхового випадку;

ліміт на відшкодування невідкладних витрат — 10% від страхової суми.

Територія страхування і підсудність охоплює весь світ, окрім США та Канади.

За інформацією журналістів, компанія "Колоннейд Україна" отримала підряд без конкуренції, бо на відкриті торги більше ніхто не прийшов. Для участі в них потрібно було надати аналогічний договір страхування відповідальності голови та членів наглядової ради або керівників та членів наглядової ради, виконаний у 2019-2024 роках, зі строком надання послуг не менше ніж рік.

Компанія-переможець мала п'ять таких договорів з АТ "Укрпошта", ПрАТ "НЕК "Укренерго", АТ "Магістральні газопроводи України", ДП "Адміністрація морських портів України" та Фондом розвитку інновацій. Загалом з 2019 року "Колоннейд Україна" отримала державні підряди на 57,29 млн грн.

Як пише видання, єдиним акціонером київської "Страхової компанії Колоннейд Україна" є компанія SCP Luxembourg SA RL з Люксембургу, а кінцевим бенефіціаром зазначено Ввівіана Прем Ватса з Канади.

За даними аналітичної системи YouControl, переможець входить до корпоративної групи Ферфакс Файненшл Холдинг. Це міжнародна страхова група, представлена на ринку України цією та іншими страховими компаніями — ПрАТ "СК "Універсальна", ТДВ "СК "АРКС Лайф", АТ "СК "АРКС", що входять до небанківської фінансової групи "Fairfax", яку НБУ включив до небанківської фінансової групи "Fairfax". Вівіан Прем Ватса — голова і виконавчий директор Fairfax Financial Holdings.

Нагадаємо, що "Енергоатом" не показав в угоді ціни обладнання на 500 млн.

Також повідомлялося, що журналісти-розслідувачі знайшли зв'язок між головою Національного антикорупційного бюро України та фігурантами справи про ймовірні зловживання в "Енергоатомі".