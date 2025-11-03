"Энергоатом" застраховал членов набсовета на 19 млн грн на случай арестов, – Наші гроші

Акционерное общество "НАЭК "Энергоатом" застраховало наблюдательный совет компании от арестов на 19,3 млн гривен. На счету страховщика – договора с рядом крупных украинских компаний.

Услуги по страхованию ответственности председателя и членов наблюдательного совета сроков в год предоставляет "Страховая компания Колоннейд Украина", сообщает ресурс "Наші гроші" со ссылкой на "Прозорро".

Согласно обнародованной информации, общая страховая премия составляет 19,30 млн грн, из которых 17,37 млн ​​грн – за покрытие ответственности членов набсовета, и 1,93 млн грн – за покрытие расходов застрахованного лица, подлежащих возмещению.

Фото: Скриншот

Страховой тариф составляет 4,9375%, а страховая сумма на покрытие ответственности – 390,92 млн. грн.

Если застрахованное лицо потребует расходов и расходов на защиту или состоится предварительное расследование требования, то их возместят в пределах упомянутой страховой суммы

Что касается расходов, связанных с залогом или мерами пресечения, ограничения прав на активы или свободы и производства по экстрадиции будут возмещены в размере 10% от страховой суммы, но не более 500 тыс. грн для каждого отдельного страхового случая.

Что еще покрывает страховка

лимит по возмещению расходов на восстановление репутации и штрафы и неустойки – 100 тыс грн;

необходимая психологическая помощь – 50 тыс грн;

замена автомобиля – 10 тыс. грн для каждого отдельного страхового случая;

лимит на возмещение неотложных расходов – 10% от страховой суммы.

Территория страхования и подсудность охватывает весь мир, кроме США и Канады.

По информации журналистов, компания "Колоннейд Украина" получила подряд без конкуренции, потому что на открытые торги больше никто не пришел. Для участия в них нужно было предоставить аналогичный договор страхования ответственности председателя и членов наблюдательного совета или руководителей и членов наблюдательного совета, выполненный в 2019-2024 годах, со сроком предоставления услуг не менее года.

У компании-победителя было пять таких договоров с АО "Укрпочта", ЧАО "НЕК "Укрэнерго", АО "Магистральные газопроводы Украины", ГП "Администрация морских портов Украины" и Фондом развития инноваций. Всего с 2019 года "Колоннейд Украина" получила государственные подряды на 57,29 млн грн.

Как пишет издание, единственным акционером киевской "Страховой компании Колоннейд Украина" является компания SCP Luxembourg SA RL из Люксембурга, а конечным бенефициаром указан Ввивиан Прем Ватса из Канады.

По данным аналитической системы YouControl, победитель входит в корпоративную группу Ферфакс Файненшл Холдинг. Это международная страховая группа, представленная на рынке Украины этой и другими страховыми компаниями – ЧАО "СК "Универсальная", ОДО "СК "АРКС Лайф", АО "СК "АРКС", которые включены НБУ в небанковскую финансовую группу "Fairfax". Вивиан Прем Ватса – глава и исполнительный директор Fairfax Financial Holdings.

