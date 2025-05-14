"Энергоатом" не показал в соглашении цены оборудования на 500 млн, — Наші гроші

С 5 по 10 мая в системе "Прозорро" обнародовано 69 тыс сообщений о закупках на 17,47 млрд грн.

Related video

"Энергоатом" 5 мая заключил соглашение стоимостью 580 млн грн на замену трансформатора на одной из АЭС Украины. Ее название не отразили в тендерной документации, возможно, из соображений безопасности. Возможно, из тех же соображений не отразили и фамилии представителя "Энергоатома" и подрядной фирмы "Южэнергострой", рассказывают Наші гроші.

Как пишут журналисты, "Энергоатом" не отразил цену оборудования на 504 млн грн, что составляет 87% от стоимости контракта. Подрядчик обнародовал в своем предложении перечень из нескольких десятков различных устройств, необходимых для установки трансформатора ТДЦ-1250000/330 производства "Запорожтрансфоматора". Это различные вводы, реле, трубы, кабели и тому подобное. Но в соглашении по результатам тендера цены на эти товары не были отражены. Заказчик сделал это так: в смете все оборудование было названо "Трансформатор У1 и комплектующие", а цена указана уже за весь этот комплект из десятков различных позиций.

Открытыми оставили цены стройматериалов на сумму менее 40 млн грн. Среди них самые большие позиции также не поддаются идентификации. Например, невозможно оценить стоимость "системы кабельных конструкций" или "металлоконструкций индивидуальных".

Но там, где товар можно точно идентифицировать, цены, как пишут журналисты, превышают рыночные. Например, самый простой бетон В10 (М150) в смете указан по 4 479 грн за кубометр без НДС (и без доставки, которая в смете указана отдельно), что с учетом налога дает 5 375 грн. Тогда как в разных уголках Украины бетон такой прочности стоит существенно дешевле: 3 136 грн на Киевщине, в Ровно — менее 3 000 грн, в Николаеве — около 3 700 грн.

"Наші гроші" в своем материале публикуют перечень всего оборудования по этому тендеру. Издание надеется, что в Украине есть эксперты, которые смогут оценить его стоимость для понимания адекватности цены этой закупки.

Журналисты напоминают, что в марте "Энергоатом" также не отразил цены трансформаторов в соглашении с "Запорожтрансформатором" на сумму 2,57 млрд грн. Тогда это мотивировали "конфиденциальностью" сделки между двумя государственными предприятиями.

В материале говорится, что ЧАО "Южэнергострой" из Николаева с 2007 года находится в состоянии банкротства, но это не мешает фирме постоянно получать подряды на Южноукраинской АЭС (в прошлом году ему отдали подряд на строительство защитного сооружения на станции за 600 млн грн). Эта компания записана на местного бизнесмена Матвея Ясеницкого. Он и его родня владеют другими компаниями, которые уже много лет получают подряды ПАЭС. Например, фирма жены Анастасии Ясеницкой "Энергопромбуд" во время вторжения в 2023 году получила подряд на поставку кабелей на 335 млн грн и мешков типа биг-бег на 31 млн грн для защиты от дронов и обломков по ценам, которые, по данным издания, в разы превышали рыночные цены.

С 2021 года ПАЭС возглавлял Игорь Полович. По данным местных СМИ, при переезде в Николаев с предыдущего места работы в системе "Энергоатома" в Киеве он якобы поселился в доме коттеджного городка Южноукраинска. Дом принадлежит вышеупомянутой Анастасии Ясеницкой, которая вместе с мужем и получала подряды ПАЭС.

В 2024 году Половича уволили с должности (якобы перевели в центральный аппарат "Энергоатома"), а новым руководителем ПАЭС стал Вячеслав Стоянов. Перед назначением он работал в Ровенской области. Где он поселился в Южноукраинске, неизвестно. Но фирма Ясеницкого продолжала получать подряды ПАЭС.