Милованов после "пленок Миндича" объявил о своей отставке из "Энергоатома"

Бывший министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов написал заявление на увольнение из Наблюдательного совета "Энергоатома", в котором состоял с июня 2024-го.

Свое решение Милованов объяснил тем, что компания бездействовала на фоне расследования НАБУ и САП, о чем подробно написал в Facebook.

По его словам, сегодня, 11 ноября, он направил официальное обращение о созыве внеочередного заседания Наблюдательного совета.

Милованов утверждает, что предлагал два шага в связи со сложившейся ситуацией:

1.⁠ ⁠Временно отстранить всех должностных лиц, чьи имена фигурируют в материалах расследования, чтобы гарантировать объективность процесса.

2.⁠ ⁠⁠Создать независимый Комитет по этике и комплаенсу, который должен провести полную проверку процедур закупок, финансовых операций и системы контроля, с привлечением международных экспертов и проведением forensic-аудита.

Он уверен, что заявления НАБУ, материалы журналистских расследований и общественное внимание являются вполне достаточным шагом для этого.

"Именно для этого и наблюдательный совет: чтобы действовать тогда, когда нужна ответственность и здравый смысл. Решение есть, но формальное. Все стало бюрократическим. Слушали команду, где "все хорошо". Нас часами убеждали, что угроз нет. Это глубокая несостоятельность. Знающие меня знают, что я привык действовать. Здесь была именно такая необходимость действовать. Наконец-то создать нормальный прозрачный комплаенс "Энергоатома". Но вместо этого мы обсуждаем тендеры, процедуры, еще какие-то уточнения в месяц и умираем в бюрократии", – продолжил автор поста.

По словам Милованова, он пытался побуждать Набсовет запустить комитеты, начать работать, а не бороться за назначение еще одного советника или жаловаться на протокольные вещи, однако ни у кого не было такой решительности, как у него.

"Я требовал результатов, а не разъяснений процессов. Мне говорили, что я токсичен, пристрастен и "требую невозможного". Ситуация с НАБУ должна была стать пробуждением для правления и Наблюдательного совета "Энергоатома". Пробуждение не произошло. Зато дремота и надежда, что как-то оно обойдется. Особенно меня раздражают люди, которые публично говорят о борьбе с коррупцией, а на заседаниях хихикают и говорят, что нет данных, чтобы доказать коррупцию", – резюмировал он.

Как известно, "Энергоатом" оказался в эпицентре крупнейшего коррупционного скандала с участием высокопоставленных украинских чиновников, в том числе и из правительства. За неделю до этого компания застраховала Наблюдательный совет от арестов на 19,3 млн гривен. На счету страховщика – договора с рядом крупных украинских компаний.

В офисе компании прошли обыски в рамках расследования НАБУ и САП, по которому уже задержаны первые фигуранты, и правоохранители начали объявлять им о подозрениях.

НАБУ уже обнародовало несколько эпизодов расследования, в которых фигурируют соратник и совладелец студии "Квартал 95" Тимур Миндич, которого считает главным в преступной схеме, а также бывший вице-премьер-министр – экс-министр национального единства Украины Алексей Чернышов, которого в записях называют "Че Гевара". Ему объявили о подозрении в незаконном обогащении. Следствие зафиксировало, что он и его доверенное лицо получили более 1,2 млн долларов и почти 100 тыс. евро наличными.

В расследовании раскрыто, как коррупционеры воровали деньги на строительстве защитных сооружений на энергообъектах, а также "отмывали" их в офисе, который связан с семьей бывшего украинского нардепа, а сегодня сенатора Архангельской области Андрея Деркача, подозреваемого в госизмене.

Напомним, ночью из Украины выехал Сергей Пушкарь, которого также считают причастным к участию в одном из самых громких коррупционных скандалов.

Ранее так же поступил Тимур Миндич, который покинул страну по израильскому паспорту.