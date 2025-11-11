Прокурор САП заявив про можливий вплив Міндіча на Умєрова: ексміністр оборони відреагував

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури заявив у суді, що бізнесмен Тимур Міндіч міг мати вплив не лише на колишнього міністра енергетики Германа Галущенка, а й на Рустема Умєрова, коли той очолював Міністерство оборони. Ці твердження пролунали під час розгляду запобіжного заходу для одного з фігурантів справи — Ігоря Миронюка.

Як повідомляє видання РБК-Україна, сьогодні у суді розглядають питання щодо обрання запобіжного заходу для колишнього радника міністра енергетики та ексзаступника голови Фонду держмайна Ігоря Миронюка. У межах слухання прокурор заявив, що слідство встановило ознаки можливого впливу бізнесмена Тимура Міндіча на посадовців у двох ключових сферах — енергетиці та обороні.

За його словами, Міндіч мав зв’язки, які дозволяли йому комунікувати з міністерськими керівниками та просувати певні рішення. Йдеться, зокрема, як про тодішнього міністра енергетики Германа Галущенка, так і про Рустема Умєрова, який на той момент обіймав посаду міністра оборони.

"Впродовж 2025 року встановлено факти злочинної діяльності Міндіча у сфері енергетики шляхом здійснення впливу на міністра енергетики Галущенка та у сфері оборони — шляхом здійснення впливу на міністра оборони Умєрова", — зазначив представник обвинувачення в суді.

Слідство вважає, що таким чином бізнесмен міг брати участь у процесах прийняття рішень у стратегічних секторах держави.

Реакція Рустема Умєрова на заяву прокурора САП

У відповідь на ці звинувачення Умєров у своєму Telegram заявив, що спроби пов’язувати його діяльність на посаді міністра з чиїмось "впливом" є безпідставними.

Він підтвердив, що зустріч із Тимуром Міндічем дійсно відбулася, проте її предметом були питання щодо конкретного контракту на постачання бронежилетів.

"У підсумку контракт було розірвано через невідповідність продукції вимогам і ніякий продукт не був поставлений", — наголосив Умєров.

Він також додав, що готовий надати журналістам усі необхідні пояснення та закликав перевіряти гучні звинувачення перед їх поширенням.

Нагадаємо, що 11 листопада НАБУ та САП оголосили колишньому віцепрем’єр-міністру Олексію Чернишову підозру за статтею 368-5 Кримінального кодексу України — незаконне збагачення. За даними слідства, експосадовець відвідував так звану "пральню" — місце, де легалізували кошти, отримані злочинним шляхом.

Також цього дня НАБУ у справі про корупційну схему в "Енергоатомі" оголосило про підозри сімом особам. Серед них бізнесмен, що підозрюється в керуванні організацією, ексрадник міністра енергетики, виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки компанії та чотири "працівники" бек-офісу, що легалізували кошти.