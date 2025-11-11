Прокурор САП заявил о возможном влиянии Миндича на Умерова: экс-министр обороны отреагировал

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры заявил в суде, что бизнесмен Тимур Миндич мог иметь влияние не только на бывшего министра энергетики Германа Галущенко, но и на Рустема Умерова, когда тот возглавлял Министерство обороны. Эти утверждения прозвучали во время рассмотрения меры пресечения для одного из фигурантов дела — Игоря Миронюка.

Как сообщает издание РБК-Украина, сегодня в суде рассматривают вопрос об избрании меры пресечения для бывшего советника министра энергетики и экс-заместителя председателя Фонда госимущества Игоря Миронюка. В рамках слушания прокурор заявил, что следствие установило признаки возможного влияния бизнесмена Тимура Миндича на чиновников в двух ключевых сферах — энергетике и обороне.

По его словам, Миндич имел связи, которые позволяли ему коммуницировать с министерскими руководителями и продвигать определенные решения. Речь идет, в частности, как о тогдашнем министре энергетики Германе Галущенко, так и о Рустеме Умерове, который на тот момент занимал должность министра обороны.

"В течение 2025 года установлены факты преступной деятельности Миндича в сфере энергетики путем оказания влияния на министра энергетики Галущенко и в сфере обороны — путем оказания влияния на министра обороны Умерова", — отметил представитель обвинения в суде.

Следствие считает, что таким образом бизнесмен мог участвовать в процессах принятия решений в стратегических секторах государства.

Реакция Рустема Умерова на заявление прокурора САП

В ответ на эти обвинения Умеров в своем Telegram заявил, что попытки связывать его деятельность на посту министра с чьим-то "влиянием" являются безосновательными.

Он подтвердил, что встреча с Тимуром Миндичем действительно состоялась, однако ее предметом были вопросы по конкретному контракту на поставку бронежилетов.

"В итоге контракт был расторгнут из-за несоответствия продукции требованиям и никакой продукт не был поставлен", — подчеркнул Умеров.

Он также добавил, что готов предоставить журналистам все необходимые объяснения и призвал проверять громкие обвинения перед их распространением.

Напомним, что 11 ноября НАБУ и САП объявили бывшему вице-премьер-министру Алексею Чернышеву подозрение по статье 368-5 Уголовного кодекса Украины — незаконное обогащение. По данным следствия, экс-чиновник посещал так называемую "прачечную" — место, где легализовали средства, полученные преступным путем.

Также в этот день НАБУ по делу о коррупционной схеме в "Энергоатоме" объявило о подозрениях семи лицам. Среди них бизнесмен, который подозревается в управлении организацией, экс-советник министра энергетики, исполнительный директор по физической защите и безопасности компании и четыре "работника" бэк-офиса, которые легализовали средства.