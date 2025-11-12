Экзистенциальный вызов: почему история с "Энергоатомом" может обернуться для Украины катастрофой

Громкий скандал относительно масштабной коррупции в энергетической сфере Украины с каждым днем набирает обороты. В частности, вечером во вторник, 11 ноября Кабинет министров досрочно прекратил полномочия наблюдательного совета "Энергоатома". Какими внутренними и геополитическими последствиями для Украины и украинцев обернется эта история, выяснял Фокус.

Накануне правительство досрочно прекратило полномочия наблюдательного совета НАЭК "Энергоатом". Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

"В 2023 году мы начали корпоративную реформу. Избрали по конкурсу состав этого наблюдательного органа. Вся полнота рычагов влияния, от назначения менеджмента до контроля деятельности компании, лежит на наблюдательном совете", — подчеркнула глава правительства.

Кроме того, добавила она, КМУ никоим образом не вмешивался в деятельность компании, а затем всю ответственность "должен нести именно наблюдательный совет".

По словам Юлии Свириденко, Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства в недельный срок в консультациях с международными партнерами должно представить на утверждение правительства новый состав наблюдательного совета.

"Задача нового состава — быстро перезапустить руководство, провести полный аудит компании и оказать всестороннее содействие правоохранительным органам по расследованию фактов возможной коррупции", — подчеркнула премьер. Параллельно она поручила Государственной аудиторской службе провести срочный аудит "Энергоатома".

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил о необходимости "неотвратимого наказания" для всех причастных к масштабной коррупции в сфере энергетики во время полномасштабной войны, акцентировав, что "чистота в "Энергоатоме", который обеспечивает Украине наибольшую долю энергогенерации — это приоритет. "Каждый, кто строил схемы, должен получить четкий процессуальный ответ. Приговоры должны быть", — сказал глава государства, добавив, что чиновники должны сотрудничать с НАБУ и другими правоохранительными структурами поскольку, "это нужно для результата".

Какой будет реакция союзников Украины на скандал с "Энергоатомом"

Несмотря на попытки правительства Свириденко принять удар на себя, коррупционный скандал вокруг "Энергоатома" уже ударил по позициям именно президента, считает политолог Игорь Рейтерович. "Нравится это кому-то или нет, но в данном случае речь идет о людях, которые так или иначе аффилированы с главой государства и президент этот факт никогда не опровергал. Поэтому достаточно вялая реакция Владимира Зеленского на эту скандальную историю однозначно воспринимается, как попытка спрятать голову в песок, надеясь, что все само собой рассосется. Но это маловероятная история, потому что, похоже на то, что НАБУ планирует периодически выдавать определенные порции того, что у них есть, а записей у них есть на целую тысячу часов. То есть, это будет достаточно длительная история", — отмечает эксперт в разговоре с Фокусом.

Констатировав наличие правительственного кризиса в Украине, политолог добавил: "Кабмин должен был бы не играться с наблюдательным советом "Энергоатома", а отправить в отставку двух министров — с соблюдением презумпции невиновности, но с пониманием того факта, что они являются фигурантами резонансного уголовного дела. На самом деле этот правительственный кризис очень легко может перерасти в кризис политический. Очевидно, что рано или поздно все это вынуждены будут прокомментировать европейцы с американцами. И если европейцы могут сказать, мол, хорошо, что такое происходит, потому что антикоррупционные органы работают, то какой может быть реакция США, сказать сложно. Вашингтон это может использовать в том числе в плане давления на Украину относительно уступок Путину для прекращения войны".

Между тем до того момента, пока в деле "Мидас" не появятся эпизоды, непосредственно касающиеся оборонной сферы, поддержка западных союзников официального Киева не прекратится, прогнозирует политолог.

"Тем более, здесь следует учитывать тот факт, что прямой поддержки от США мы пока не получаем, только опосредованно через европейцев, которые к украинскому коррупционному скандалу будут относиться более лояльно. Но если там потом все же всплывут какие-то истории с оборонкой, этим могут воспользоваться не в пользу Украины и некоторые европейские страны. В любом случае, сейчас очень и очень важно, чтобы наша власть действовала крайне осторожно и объективно, иначе мы увидим историю уже не о карточном Майдане, а кое-что более серьезное. Впрочем, пока я не вижу поводов для каких-то больших общественных выступлений, поскольку у граждан есть четкое понимание того, что это будет подыгрыванием стране-агрессору России. Несмотря на это, власти расслабляться не следует, потому что если появится информация, которая разорвет общественное сознание, все может измениться коренным образом в смысле масштабной волны возмущения", — заключает Игорь Рейтерович.

Какой катастрофой для Украины может в конце концов обернуться "Мидас" — скандал

В то же время политолог, эксперт-международник Максим Несвитайлов в разговоре с Фокусом констатирует следующее: "С учетом того, что я слышал, скажем так, от осведомленных инсайдеров, по состоянию на сегодня мы знаем лишь менее пятой части того, что антикоррупционные органы собираются опубликовать. Поэтому, если такого уровня чиновники разоблачены сейчас, то дальше, я думаю, можно ожидать чего-то большего. Если это именно "больше" произойдет, в таком случае внутриполитические последствия могут быть более чем серьезными. Некоторые утверждают, что на тех записях, которые есть в НАБУ, но пока не обнародованы, могут присутствовать первые лица государства. В ситуации, когда это подтвердится, крайне сложно будет сдержать общество от действий, скажем так, вокруг революционного характера, что в условиях полномасштабной войны станет настоящей катастрофой".

По убеждению эксперта, падение властной украинской вертикали будет означать повторение истории с бегством Януковича, "умноженной на десять, а то и больше".

"Я думаю, украинцы еще не забыли, что именно тогда, когда Янукович сбежал и все начало сыпаться, Россия смогла и Крым захватить, и значительную часть Донбасса оккупировать, потому что в Украине был абсолютный хаос. Поэтому худшее, что сейчас могут сделать Офис президента и НАБУ — это вступать в прямую конфронтацию, запуская какие-то дискредитационные кампании в телеграмм-каналах и тому подобное. Банковой сейчас следует посыпать голову пеплом и идти договариваться с Национальным антикоррупционным бюро, не провоцируя его на дальнейшие публикации новых эпизодов. Одним словом, сейчас пришло время для президента жертвовать теми людьми, которые ранее считались близкими к тому, чтобы быть неприкосновенными", — акцентирует аналитик.

Моделируя вероятную реакцию на историю с "Энергоатомом" со стороны западных союзников, Максим Несвитайлов заметил: "Штатам это все, как говорится, по барабану. Ну, настолько безразлично, что аж чуточку обидно, если честно. А вот с Европой могут возникнуть проблемы".

Очерчивая собственно эти самые гипотетические проблемы Украины, эксперт, прежде всего, отметил, что они не коснутся трека поставок вооружения, поскольку "европейцы переживают за себя, понимая, что в данном случае речь идет и об их безопасности". Зато, считает политолог, громкий скандал вокруг "Энергоатома" точно затормозит европейскую интеграцию Украины и может негативно повлиять на получение Киевом "жизненно необходимого" репарационного кредита за счет замороженных российских активов. В целом же, констатирует Максим Несвитайлов, история с "Энергоатомом" потенциально может стать одним из крупнейших политических кризисов в новейшей истории Украины.