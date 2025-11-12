Министр юстиции Галущенко отстранен, — Свириденко

Имя действующего министра юстиции звучало в третьей серии пленок по делу "Мидас", которую обнародовало НАБУ 11 ноября. 12 ноября его отстранили от занимаемой должности.

Об этом рассказала премьер-министр Юлия Свириденко. Она отметила, что это было решение правительства и сослалась на результаты внеочередного заседания.

Вчера НАБУ опубликовало третью серию пленок по делу "Мидас", на которых впервые появился "министр энергетики". На момент разговора, который попал на запись, эту должность занимал действующий министр юстиции Герман Галущенко.

"Решением Правительства возложили исполнение обязанностей министра на заместителя министра юстиции по вопросам европейской интеграции Людмилу Сугак", — написала Юлия Свириденко.

Герман Галущенко уже отреагировал на отстранение и заявил, что "не держится за должность министра". И будет "доказывать свою позицию".

Відео дня

"Говорил с Премьер-министром Украины Юлией Свириденко. Полностью соглашаюсь: нужно принять политическое решение, а уже потом разбираться со всеми деталями. Не держусь за должность министра и не буду держаться. Считаю, что отстранение на время расследования — это цивилизованный и правильный сценарий. Защищать. Спасибо!" — опубликовал Галущенко пост, к которому закрыл возможность оставлять комментарии.

Пост Германа Галущенко Фото: Скриншот

Депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк на своем Telegram-канале назвал это отстранение "слабым политическим шагом", который ничего не даст.

"Должно быть представление в Раду на увольнение! Иначе как только все стихнет, вернут на место", — отмечает он.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро Украины обнародовало новый эпизод масштабного расследования коррупции в энергетической сфере с участием высокопоставленных чиновников. Операция, которая длится более года, выявила руководителя преступной организации, известного под прозвищем "Карлсон", который координировал отмывание средств и влияние на государственных служащих.

Также Фокус писал, прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры заявил в суде, что бизнесмен Тимур Миндич мог иметь влияние не только на бывшего министра энергетики Германа Галущенко, но и на Рустема Умерова.