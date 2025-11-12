Міністра юстиції Галущенка відсторонено, — Свириденко

Ім'я чинного міністра юстиції звучало у третій серії плівок у справі "Мідас", яку оприлюднило НАБУ 11 листопада. 12 листопада його відсторонили від займаної посади.

Про це розповіла прем'єр-міністр Юлія Свириденко. Вона зауважила, що це було рішення уряду та послалась на результати позачергового засідання.

Учора НАБУ опублікувало третю серію плівок у справі "Мідас", на яких вперше з'явився "міністр енергетики". На момент розмови, яка потрапила на запис, цю посаду обіймав чинний міністр юстиції Герман Галущенко.

"Рішенням Уряду поклали виконання обовʼязків міністра на заступницю міністра юстиції з питань європейської інтеграції Людмилу Сугак", — написала Юлія Свириденко.

Депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк на своєму Telegram-каналі назвав це відсторонення "слабким політичним кроком", який нічого не дасть.

"Має бути подання у Раду на звільнення! Інакше як тільки все стихне, повернуть на місце", — наголошує він.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро України оприлюднило новий епізод масштабного розслідування корупції в енергетичній сфері за участю високопосадовців. Операція, що триває понад рік, виявила керівника злочинної організації, відомого під прізвиськом "Карлсон", який координував відмивання коштів та вплив на державних службовців.

Також Фокус писав, прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури заявив у суді, що бізнесмен Тимур Міндіч міг мати вплив не лише на колишнього міністра енергетики Германа Галущенка, а й на Рустема Умєрова.