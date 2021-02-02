Крымское дело. ЕСПЧ признал, что оккупация началась в феврале 2014 — еще до “референдума”

Решение, которое принял в январе Европейский суд по правам человека, позволяет потребовать введения в отношении России новых санкций.

Семь лет понадобилось, чтобы Европейский суд по правам человека установил: Российская Федерация контролирует украинский Крым не с момента проведения так называемого референдума 18 марта 2014 года, а с 27 февраля, когда на полуострове массово появились "зеленые человечки".

Это январское решение суда в Страсбурге власть назвала важной победой. Оно подтверждает, что Украина предоставила достаточно доказательств ответственности России за исчезновение и похищение граждан на полуострове, насильственную паспортизацию и запрет преподавания украинского языка в школах. Россия заявляет, что приемлемой украинскую жалобу суд признал лишь частично, рассматривать вопрос о законности "вхождения Крыма в состав РФ" он отказался.

Свидетели оккупации Крыма

Мария Томак, украинская правозащитница, на момент начала российской оккупации волонтер инициативы "Евромайдан-SOS", в марте 2014 года трижды ездила в Крым.

"Только окончился Майдан, мы еще не отошли от расстрелов 20 февраля, не понимали, что происходит, есть ли страна вообще, где правительство и кто президент, в Крыму стало происходить что-то очень похожее на силовой захват полуострова", — вспоминает она. Томак рассказывает, что в тот период она, как и десятки других волонтеров, пытались поддержать проукраинское движение и помочь украинским военным, находящимся в Крыму. В частности, доставляла устройства для мобильного интернета, чтобы те могли зафиксировать захваты военных частей.

Документировала все происходящее вокруг и сама Мария: "У военных частей мы видели "зеленых человечков". Некоторые, как в Перевальном, даже не пытались скрыться — хотя военная форма была без опознавательных знаков, в руках держали новейшие образцы автоматов Калашникова, на вопросы не отвечали, но фотографировать их разрешали. Другие больше походили на "срочников", иногда шли на контакт. Помню, один из них признался, что в Крым приехал из России. Кроме того, мы нашли упаковку от сухпайка российской армии, видели военную технику и людей в форме около так называемых избирательных участков в день "референдума".

Решение ЕСПЧ можно использовать для политичес­кого и эко­номи­чес­кого давления на Россию, в частности просить о введении новых санкций

Несколько лет крымские воспоминания Марии хранились в виде десятков фотографий на гугл-диске, пока к ней не обратился Иван Лещина, заместитель министра юстиции и Уполномоченный по делам Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Томак он попросил дать показания для подготовки межгосударственной жалобы о нарушениях прав человека в Крыму. На восстановление хронологии событий ушло около недели, затем свидетельства заверили у нотариуса и передали в Страсбург.

Решение ЕСПЧ по Крыму: основные выводы

Европейский суд по правам человека — международная судебная инстанция, юрисдикция которой распространяется на государства — члены Совета Европы. Он состоит из 47 судей — по одному от каждой страны. Большинство жалоб, рассматриваемых судом, индивидуальные, межгосударственные бывают куда реже. Несколько таких подала Украина против России. Самую первую — в марте 2014 года по Крыму. После было еще несколько о нарушениях на полуострове. Позднее их объединили в одно крымское дело. Украинская сторона все время уточняла его детали и подавала новые свидетельства. Параллельно сформировался кейс по Донбассу, предварительные открытые слушания о происходящем на востоке Украины должны состояться в сентябре 2021 года.

[ + – ] "Зеленые человечки". В ЕСПЧ Украине удалось показать динамику увеличения числа воен­нослужащих РФ и качество прибывшей военной силы в Крым в феврале ­ 2014-го Фото: Getty Images

Что же касается слушаний по Крыму, то они прошли осенью 2019-го. Для Украины было важно продемонстрировать, что нарушения прав человека произошли потому, что Россия контролирует полуостров, захватив его силовым путем. РФ же настаивает, что состоялось свободное волеизъявление народа Крыма в связи с тем, что "они хотят вернуться в состав РФ", что и произошло после "легитимного референдума".

"Помню, как судья ЕСПЧ от России Бахтияр Тузмухамедов попросил нас уточнить, сколько российских военных находилось на территории Крыма в марте 2014 года. Это был такой пасс Российской Федерации, мол, сейчас Украина констатирует: количество не превышало лимит, предусмотренный двухсторонними договорами, — 25 тыс., — вспоминает Иван Лещина. — Но мы показали динамику стремительного увеличения числа военнослужащих и качество прибывшей военной силы — Украина на такие действия России разрешения не давала".

Эти и другие предоставленные факты судьи ЕСПЧ изучали более года. В результате появилось объемное решение — 174 страницы текста.

Суд установил два основных факта.

Первый: Россия несет юридическую ответственность за все происходящее на полуострове не с 18 марта 2014 года, как утверждает РФ, а с 27 февраля. Накануне ночью вооруженные силы России захватили здание Верховной Рады АРК и ограничили въезд и выезд на полуостров.

Второй: есть достаточно оснований считать, что с этого времени на полуострове происходили нарушения прав человека. Речь идет, в частности, о похищениях проукраинских и крымскотатарских активистов, незаконных лишениях свободы, пытках, запугивании религиозных деятелей.

Всего ЕСПЧ признал допустимыми к рассмотрению одиннадцать пунктов украинской жалобы и отклонил лишь три, назвав их неаргументированными или вне компетенции инстанции. Среди последних — заявления об арестах иностранных журналистов и национализации собственности украинских военных.

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Марко Миланович, профессор международного публичного права Ноттингемского университета, который с 2014 года следит за действиями Украины в международных инстанциях, говорит, что крымское дело, как и дело по Донбассу, сложное для ЕСПЧ.

"Это не индивидуальная жалоба о разводе или разделе имущества", — иронизирует он. Во-первых, оно сложное чисто с юридической точки зрения: касается событий, происходящих за пределами одного из государств, да еще и в условиях вооруженного конфликта. Во-вторых, с точки зрения доказывания.

"Часто сложно выяснить, что на самом деле случилось в каком-то селе в Крыму. Особенно если учесть, что Россия и Украина живут в разных реалиях и представляют диаметрально разные позиции", — объясняет он. Но куда больше суду не нравится работать с подобными делами из-за политического давления, оказываемого на него.

"России, которая свои действия в Украине, Молдове или Грузии считает своими внутренними делами, не нравится, чтобы в них кто-то вмешивался, она сопротивляется. По­этому судьи и не спешат решать межгосударственные споры быстро, они осторожны в определениях", — продолжает эксперт.

[ + – ] Акция против оккупации Крыма - в поддержку территориальной целостности Украины Фото: ua.news

Оккупация полуострова или "контроль"

"Решение по Крыму компромис­сное, — считает Надежда Волкова, украинская юристка-международница, директор Ukrainian Legal Advisory Group. — Дело в том, что Россия никогда не отрицала, что контролировала полуостров. Вопрос был в дате: Россия говорила, что с 18 марта, после проведения так называемого референдума, а Украина утверждает, что с февраля. Более важно другое: в своем решении суд отказался рассматривать вопрос суверенитета, указав, что это не их мандат и что Украина об этом не просила".

У украинских военных частей мы видели "зеленых человечков". Некоторые даже не пытались скрыться — хотя форма была без опознавательных знаков, в руках держали новейшие образцы автоматов Калашникова волонтер Мария Томак

В Министерстве юстиции объясняют: установление факта оккупации Крыма не компетенция ЕСПЧ, а инстанций, которые рассматривают события в части международного гуманитарного права. ЕСПЧ занимается защитой прав отдельных граждан и не может говорить о легитимности перехода контроля над территорией от одного государства к другому и потере суверенитета.

В то же время в ведомстве пытаются читать решение ЕСПЧ между строк, мол, несмотря на все ограничения, решение указывает на факт оккупации, хотя и косвенно.

"Когда суд признает присутствие эффективного контроля над чужой территорией с помощью военных сил, это и есть признание оккупации, — говорит Лещина. — Важно, что суд рассмотрел вопрос природы контроля со стороны РФ до и уже после так называемого референдума и установил, что Россия не получила на законных основаниях некие права на территории Крыма, а контролирует ее де-факто. Россия остается страной, которая военными средствами оккупировала чужую территорию".

"Но это не совсем так, — апеллирует ему Волкова. — Суд признает, что было увеличение военного присутствия РФ на территории Крыма, но не указывает на военный контроль. Например, в своем недавнем решении "Грузия против России" ЕСПЧ говорит, что "эффективный контроль является составляющей оккупации, но присутствие эффективного контроля не всегда тождественно оккупации".

Эксперт уверена: Украина могла бы использовать свой шанс в ЕСПЧ и попробовать добиться ответа на вопрос об оккупации.

"Фразу "Украина не обращалась с таким запросом" можно интерпретировать по-разному. Мне кажется, что суд непрямо указывает на то, что вариант, когда суд попробовал бы проанализировать связь между суверенитетом государства и эффективным контролем в контексте Крыма, был возможен", — говорит юристка. Хотя тут же замечает, что во время рассмотрения жалобы в ЕСПЧ наверняка было политическое давление РФ в Совете Европы. Возможно, Россия пригрозила саботажем действий суда или вообще прекращением его финансирования.

И все же вопрос оккупации Крыма Россией в ЕСПЧ еще не закрыт. Во время дальнейшего рассмотрения жалобы суверенитет над полуостровом придется рассмотреть в контексте минимум трех нарушений, которые согласились проанализировать судьи ЕСПЧ: нарушение права на справедливый суд (граждан Украины уже в марте судили по российским законам), принудительная паспортизация и насильственное перемещение населения.

Какими могут быть последствия принятого ЕСПЧ решения для России?

Несмотря на то что Украина принятое решение ЕСПЧ называет одним из серьезных подтверждений российской агрессии, Россия на это смотрит сквозь пальцы. Сначала Москва утверждала, что Страсбург вообще не имеет права рассматривать жалобы Украины по Крыму (хотя при этом только в 2014–2016 годах на оплату юристов выделила около $10 млн). А после пыталась разыграть карту об "украинских фашистах", когда российские юристы утверждали, что в 2014-м в результате военного переворота к власти в Украине пришли фашисты, поэтому отделение Крыма от Украины не было отделением от демократического суверенного государства. Свидетелей от Украины они называли "людьми, управляемыми США".

В специальном бюллетене, подготовленном РФ для ЕСПЧ, фамилию Марии Томак упоминали шесть раз, в том числе как "адвоката НАТО". Чаще упоминается только имя экс-главы Украинского хельсинского союза по правам человека, а ныне судьи Верховного Суда Аркадия Бущенко, который был автором первой жалобы в ЕСПЧ в 2014 году.

Европейскому суду по правам человека не нравится работать с межго­су­дар­ственными делами из-за политического давления, оказываемого на него

Сегодня нельзя говорить, что Украина полностью выиграла, а Россия полностью проиграла дело, уверен Марко Миланович. Успех одной из стран будет зависеть от критериев, по которым суд начнет определять допустимость предоставленных доказательств. Да, во время предварительного рассмотрения ЕСПЧ сказал, что доказательств, свидетельствующих о нарушениях прав человека, на первый взгляд достаточно, но в процессе мнение по некоторым позициям может поменяться.

"России не будет страшно, если суд признает, что в каком-то из городов Крыма без вести пропал человек. Другое дело, если скажет, что Крым украинский, и на его территории РФ совершала преступление. Россия все еще хочет на международной арене выглядеть не как Северная Корея", — поясняет профессор международного публичного права Ноттингемского университета.

Но если крымское дело в ЕСПЧ эксперты оценивают как более-менее прогнозируемое, и России вряд ли удастся избежать ответственности (даже если она откажется платить материальные компенсации), то в деле по Донбассу доказать эффективный контроль Москвы над Донецком и Луганском будет сложнее. Кроме того, на востоке Украины проходят беспрерывные военные действия разной интенсивности, а в такой период ЕСПЧ может отказаться рассматривать правонарушения. Так было в деле "Грузия — Россия". Тогда суд заявил, что это вопрос международного гуманитарного права. Более того, если в случае Крыма Россия подтверждает, что контролирует полуостров, то на Донбассе говорит, что "ихтамнет".

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До окончательного решения ЕСПЧ в делах "Украина против России" еще далеко — процесс может занять от пяти до десяти лет. Но уже сегодня выводы ЕСПЧ Украина может использовать для политического и экономического давления на Россию, в том числе для усиления санкций, а также для уничтожения мифа, созданного РФ, что псевдореферендум "был справедливым волеизъявлением народа Крыма".