"А у вас Янукович сбежал!" Блинкен и Лавров "горячо" обсудили украинский вопрос, – Bloomberg

Глава МИД России Сергей Лавров обвинил Запад в "подавлении инакомыслия", а госсекретарь США Энтони Блинкен парировал сбежавшим в РФ Януковичем.

Во время неформального ужина в Стокгольме в рамках встречи на саммите Совета министров иностранных дел ОБСЕ между госсекретарем США Энтони Блинкеном и главой российского МИДа Сергеем Лавровым возник "горячий" спор по Украине. О подробностях диалога рассказывает Bloomberg.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Как отмечает издание, спор разгорелся на глазах десятка иностранных коллег в контексте очередных санкций против РФ и угрозы вторжения в Украину. Первым взял слово Лавров, который заявил, что в ОБСЕ должны согласиться с мнением Москвы о том, что события в Украине в 2014 году были якобы государственным переворотом. Российский министр обвинил страны ЕС и НАТО в том, что санкции с их стороны являются проявлением "подавления инакомыслия" в украинском вопросе.

В ответ Блинкен напомнил о том, что события на Майдане носили трагический характер, поскольку велась стрельба по мирным протестующим, погибли более 100 человек, после чего Виктор Янукович сбежал в Россию. Также Блинкен напомнил Лаврову о том, что НАТО является оборонительным союзом.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на это событие, возразив на слова главы украинского МИД Дмитрия Кулебы о том, что во время ужина Блинкен поставил на место своего российского коллегу.

По словам Захаровой, американской прессе следует озаботиться агрессивными действиями со стороны США, которые якобы проводят спецоперацию по нагнетанию обстановки вокруг Украины.

"Российские вооруженные силы на российской территории – это законное право суверенного государства", — подчеркнула Захарова.

Напомним, что в рамках саммита ОБСЕ состоялась официальная встреча госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел России Сергея Лаврова. По результатам встречи была проведена пресс-конференция, во время которой Блинкен призвал РФ отвести свои войска от территории Украины.