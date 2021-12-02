Россию ждут серьезные последствия: чем завершилась встреча Блинкена и Лаврова по Украине

Глава МИД РФ заявил, что НАТО не рассматривает предложения по деэскалации. В то же время Госсекретарь США утверждает, что единственный вариант для уменьшения напряженности — это дипломатия.

На конференции ОБСЕ в Швеции министр иностранных дел Сергей Лавров встретился с Госсекретарем США Энтони Блинкеном. Об этом сообщает BBC.

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Энтони Блинкен предостерег РФ от нападения на Украину. Это повлечет за собой серьезные экономические последствия, на которые готовы пойти США и западные союзники. Будут введены меры, от которых Запад воздерживался в прошлом.

Перед этим глава российского МИД заявил, что НАТО отказывается рассматривать предложения Москвы по деэскалации напряженности.

"Военная инфраструктура альянса безответственно приближается к границам России. В Румынии и Польше, развертывается система противоракетной обороны, которую можно использовать в качестве ударного комплекса", — заявил Лавров.

Он также выразил надежду, что предложения РФ все же рассмотрят на Западе. Лавров также предостерег НАТО от превращения Украины в "плацдарм для конфронтации".

Во время общей пресс-конференции Блинкен заявил, что лучший способ для избежания кризиса — это дипломатия, и призвал РФ отвести свои войска от территории Украины. Сообщается о 115-тысячном войске вблизи и на оккупированных территориях Украины.

"Соединенные Штаты готовы содействовать этому, но… если Россия решит продолжить конфронтацию, это будет иметь серьезные последствия", — утверждает госсекретарь США.

В итоге стороны договорились только о дальнейшем диалоге по Украине.

Напомним, в Госдепе заявляют, что Россия готова к полномасштабному вторжению в Украину. При этом Песков, пресс-секретарь Владимира Путина, также заявил о высоком уровне вероятности военных действий на "юго-востоке" Украины.