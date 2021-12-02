"Вероятность высока": в Кремле оценили возможность войны на "юго-востоке" Украины

По словам пресс-секретаря Путина, перемещение войск РФ не несет никакой угрозы, но они вынуждены реагировать на стягивание натовских войск в Европе.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил вероятность начала боевых действий на юго-востоке Украины. Об этом сообщают РИА Новости.

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Как заявил Песков, вероятность военных действий высока, и это вызывает озабоченность у России.

"Вероятность войны на Донбассе? Вероятность военных действий в Украине по-прежнему высока. Это по-прежнему предмет особой озабоченности и обеспокоенности для нас", — заявил Песков.

При этом пресс-секретарь Путин в очередной раз заявил, что наращивание войск у украинских границ никому не угрожает. Россия перемещает свои войска в пределах своей территории и это "никого не должно волновать". Вместе с тем Песков обвинил НАТО в наращивании свих сил в Европе.

Несмотря на то, что российские войска, как говорит чиновник, никому не угрожают, наращивание натовских военных они не могут оставить без внимания. Они несут угрозу интересам РФ.

Напомним, в Кремле обвинили Украину в стягивании половины всей армии на Донбасс. Также обвинили столицу в фактическом отказе от выполнения Минских соглашений. А натовские инструкторы на Донбассе подталкивают к "военной авантюре".

Вместе с этим Фокус сообщал, что Песков заговорил о перспективах признаниях оккупационных администраций в ОРДЛО из-за затягивания мирного урегулирования войны.

В Госдепе заявили, что Путин готов к полномасштабному вторжению в Украину. Россия сконцентрировала рядом с украинскими границами группировку, которая схожа с таковой в 2014 году.