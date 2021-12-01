"Половина всей армии": в Кремле обвинили Украину в стягивании войск на Донбасс

По словам спикера МИД РФ Марии Захаровой, Киев фактически отказался от выполнения Минских соглашений, а натовские инструкторы подталкивают нашу страну к "военной авантюре".

Спикер МИД России Мария Захарова заявила, что украинские Вооруженные силы перебросили в зону ООС 125 тысяч человек вместе с военной техникой. Об этом сообщает РИА Новости.

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По словам Захаровой Украина наращивает военную группировку на востоке Украины, перебрасывая туда военную технику и личный состав.

"По некоторым данным, численность группировки войск … в зоне конфликта уже достигает 125 тысяч человек, а это, если кто не знает, половина всего состава ВСУ", — утверждает Захарова.

Поэтому в Министерстве иностранных дел РФ в очередной раз обвинили Украину в "фактическом отказе от мирного регулирования". ОБСЕ, как заявляет Захарова, фиксирует нарушения режима прекращения огня по всей линии соприкосновения. Все чаще используются запрещенные Минскими соглашениями калибры вооружения.

Захарова также заявила, что киевский режим "сжимает военное кольцо" вокруг целого региона из-за этого ОРДЛО находятся на грани катастрофы. При этом Запад увеличивает количество своих инструкторов в зоне ООС что также якобы нарушает соглашения. По мнению спикера МИД, такие действия Альянса могут привести к "военным авантюрам".

Добавим, что по официальным данным в зоне ООС в 2021 году находится около 40 тысяч военных.

Напомним, по информации главы украинского МИДа Дмитрия Кулебы, Россия стянула к украинской границе 115-тысячное войско. В случае их вторжения, боевые действия охватят и Черное море. При этом министр подчеркивает, что у Украины нет намерений проводить силовую операцию в зоне ООС.