"Половина всієї армії": у Кремлі звинуватили Україну в стягуванні військ на Донбас

За словами речниці МЗС РФ Марії Захарової, Київ фактично відмовився від виконання Мінських угод, а натівські інструктори підштовхують нашу країну до "воєнної авантюри".

Речниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що українські Збройні сили перекинули в зону ООС 125 тисяч людей разом із військовою технікою. Про це повідомляє "РИА Новости".

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За словами Захарової, Україна нарощує військове угруповання на сході України, перекидаючи туди військову техніку й особовий склад.

"За деякими даними, чисельність угруповання військ... у зоні конфлікту вже сягає 125 тисяч осіб, а це, якщо хтось не знає, половина всього складу ЗСУ", — стверджує Захарова.

Тому в Міністерстві закордонних справ РФ укотре звинуватили Україну у "фактичній відмові від мирного регулювання". ОБСЄ, як заявляє Захарова, фіксує порушення режиму припинення вогню на всій лінії зіткнення. Дедалі частіше використовуються заборонені Мінськими угодами калібри озброєння.

Захарова також заявила, що київський режим "стискає військове кільце" навколо цілого регіону, через це ОРДЛО перебувають на межі катастрофи. При цьому Захід збільшує кількість своїх інструкторів у зоні ООС, що також нібито порушує угоди. На думку речниці МЗС, такі дії Альянсу можуть призвести до "воєнних авантюр".

Додамо, що за офіційними даними, в зоні ООС у 2021 році перебуває близько 40 тисяч військових.

Нагадаємо, за інформацією глави українського МЗС Дмитра Кулеби, Росія стягнула до українського кордону 115-тисячне військо. У разі їхнього вторгнення бойові дії охоплять і Чорне море. При цьому міністр наголошує, що Україна не має намірів проводити силову операцію в зоні ООС.