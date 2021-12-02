"Ймовірність висока": в Кремлі оцінили можливість війни на "південному сході" України

За словами прессекретаря Путіна, переміщення військ РФ не несе жодної загрози, але вони змушені реагувати на стягування натовських військ у Європі.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков оцінив можливість початку бойових дій на південному сході України. Про це повідомляють РІА "Новини".

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Як заявив Пєсков, ймовірність військових дій висока, і це викликає занепокоєння Росії.

"Ймовірність війни на Донбасі? Ймовірність військових дій в Україні, як і раніше, висока. Це, як і раніше, предмет особливої стурбованості для нас", — заявив Пєсков.

При цьому речник Путіна вкотре заявив, що нарощування військ біля українських кордонів нікому не загрожує. Росія переміщає свої війська в межах своєї території, і це "нікого не повинно хвилювати". Водночас Пєсков звинуватив НАТО в нарощуванні своїх сил у Європі.

Незважаючи на те, що російські війська, як каже чиновник, нікому не загрожують, нарощування натовських військових вони не можуть залишити без уваги. Вони загрожують інтересам РФ.

Нагадаємо, в Кремлі звинуватили Україну в стягуванні половини всієї армії на Донбас. Також звинуватили столицю у фактичній відмові від виконання Мінських угод. А натовські інструктори на Донбасі підштовхують до "військової авантюри".

Водночас Фокус повідомляв, що Пєсков заговорив про перспективи визнання окупаційних адміністрацій в ОРДЛО через затягування мирного врегулювання війни.

У Держдепі заявили, що Путін готовий до повномасштабного вторгнення в Україну. Росія сконцентрувала поряд з українськими кордонами угруповання, яке схоже на те, що було в 2014 році.