"Процес затягується": у Кремлі оцінили можливість визнання окупаційних адміністрацій ОРДЛО

Як заявив Пєсков, війна в зоні ООС — це "внутрішньоукраїнський конфлікт", який за багатьма параметрами входить у глухий кут.

Прессекретар президента Путіна Дмитро Пєсков заявив, що врегулювання питання на Донбасі затягується. Тому судити про майбутнє окупаційних адміністрацій наразі складно. Про це повідомляє Газета.ру

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За словами Пєскова, РФ робить усе можливе для того, щоб допомогти Україні врегулювати конфлікт у зоні ООС, зберігаючи при цьому відданість Мінським угодам.

"Ви знаєте, що такого визнання досі не було, вони залишаються самопроголошеними республіками, але ми бачимо, що процес врегулювання цього внутрішньоукраїнського конфлікту затягується, за багатьма параметрами заходить у глухий кут, тому, які перспективи будуть у цих республік, наразі прогнозувати взагалі важко", — заявив Пєсков.

При цьому речник президента РФ додав, що наразі Кремль не визнавав окупаційні адміністрації окупованих районів Донецької та Луганської областей. Водночас, Росія очікує від України виконання зобов'язань, прописаних у Мінських угодах.

Нагадаємо, у МЗС РФ звинуватили Україну у стягуванні 125 тисяч військових на Донбас. Стверджується, що через натовських інструкторів можуть підштовхнути нашу країну до військової авантюри.