"Процесс затягивается": в Кремле оценили возможность признания оккупационных администраций ОРДЛО

Как заявил Песков, война в зоне ООС — это "внутриукраинский конфликт", который по многим параметрам заходит в тупик.

Пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков заявил, что урегулирование вопроса на Донбассе затягивается. Поэтому судить о будущем оккупационных администраций на данный момент сложно. Об этом передает Газета.ру

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По словам Пескова, РФ делает все возможное для того, чтобы помочь Украине урегулировать конфликт в зоне ООС, сохраняя при этом приверженность Минским соглашениям.

"Вы знаете, что такого признания до сих пор не было, они остаются самопровозглашенными республиками, но мы видим, что процесс урегулирования этого внутриукраинского конфликта затягивается, по многим параметрам заходит в тупик, поэтому, какие перспективы будут у этих республик, сейчас прогнозировать вообще трудно", — заявил Песков.

При этом пресс-секретарь президента РФ добавил, что на данный момент Кремль не признавал оккупационные администрации оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. В то же время Россия ожидает от Украины выполнения обязательств, прописанных в Минских соглашениях.

Напомним, в МИД РФ обвинили Украину в стягивании 125 тысяч военных на Донбасс. Утверждается, что из-за натовских инструкторов могут подтолкнуть нашу страну к "военной авантююре".