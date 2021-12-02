Росію чекають серйозні наслідки: чим завершилася зустріч Блінкена та Лаврова щодо України

Глава МЗС РФ заявив, що НАТО не розглядає пропозиції щодо деескалації. Водночас Держсекретар США стверджує, що єдиний варіант зменшення напруженості — це дипломатія.

На конференції ОБСЄ у Швеції міністр закордонних справ Сергій Лавров зустрівся з Держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Про це повідомляє ВВС.

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Ентоні Блінкен застеріг РФ від нападу на Україну. Це спричинить серйозні економічні наслідки, на які готові піти США та західні союзники. Буде введено заходи, від яких Захід утримувався в минулому.

Перед цим глава російського МЗС заявив, що НАТО відмовляється розглядати пропозиції Москви щодо деескалації напруженості.

"Військова інфраструктура альянсу безвідповідально наближається до кордонів Росії. У Румунії та Польщі розгортається система протиракетної оборони, яку можна використовувати як ударний комплекс", — заявив Лавров.

Він також висловив сподівання, що пропозиції РФ все ж таки розглянуть на Заході. Лавров також застеріг НАТО від перетворення України на "плацдарм для конфронтації".

Під час спільної пресконференції Блінкен заявив, що найкращий спосіб запобігти кризі — це дипломатія, і закликав РФ відвести свої війська від території України. Повідомляється про 115-тисячне військо поблизу та на окупованих територіях України.

"Сполучені Штати готові сприяти цьому, але якщо Росія вирішить продовжити конфронтацію, це матиме серйозні наслідки", — стверджує держсекретар США.

У результаті сторони домовилися лише про подальший діалог щодо України.

Нагадаємо, у Держдепі заявляють, що Росія готова до повномасштабного вторгнення в Україну. При цьому Пєсков, речник Володимира Путіна, також заявив про високий рівень імовірності військових дій на "південному сході" України.