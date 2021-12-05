"А у вас Янукович втік!" Блінкен та Лавров "гаряче" обговорили українське питання, – Bloomberg

Глава МЗС Росії Сергій Лавров звинуватив Захід у "придушенні інакомислення", а держсекретар США Ентоні Блінкен парирував Януковичем, який втік у РФ.

Під час неформальної вечері у Стокгольмі в рамках зустрічі на саміті Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ між держсекретарем США Ентоні Блінкеном та главою російського МЗС Сергієм Лавровим виникла "гаряча" суперечка щодо України. Про подробиці діалогу розповідає Bloomberg.

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Як зазначає видання, суперечка розгорілася на очах десятка іноземних колег у контексті чергових санкцій проти РФ та загрози вторгнення в Україну. Першим взяв слово Лавров, який заявив, що в ОБСЄ мають погодитись з думкою Москви про те, що події в Україні у 2014 році були нібито державним переворотом. Російський міністр звинуватив країни ЄС та НАТО у тому, що санкції з їхнього боку є проявом "придушення інакодумства" в українському питанні.

У відповідь Блінкен нагадав про те, що події на Майдані мали трагічний характер, оскільки точилася стрілянина по мирних протестувальниках та загинули понад 100 людей, після чого Віктор Янукович втік до Росії. Також Блінкен нагадав Лаврову, що НАТО є оборонним союзом.

Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова відреагувала на цю подію, заперечивши слова глави українського МЗС Дмитра Кулеби про те, що під час вечері Блінкен поставив на місце свого російського колегу.

За словами Захарової, американській пресі слід потурбуватися про агресивні дії з боку США, які нібито проводять спецоперацію з нагнітання обстановки навколо України.

"Російські збройні сили на російській території – це законне право суверенної держави", — наголосила Захарова.

Нагадаємо, що в рамках саміту ОБСЄ відбулася офіційна зустріч держсекретаря США Ентоні Блінкена та міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова. За результатами зустрічі було проведено прес-конференцію, під час якої Блінкен закликав РФ відвести свої війська від території України.