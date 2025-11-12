Спецоперація "Мідас": як працювала корупційна схема в енергетиці, яку викрили НАБУ і САП

Національне антикорупційне бюро України понад 15 місяців працювало над викриттям організації, яка налагодила масштабну корупційну схему у сфері енергетики. Її ймовірним керівником був бізнесмен Тимур Міндіч, який виїхав за кордон перед обшуком, серед інших можливих фігурантів — відсторонений міністр юстиції Герман Галущенко та колишній радник Ігор Миронюк. Фокус розібрався, що відомо про справу та як на скандал відреагувала влада.

Спецоперація з документування діяльності злочинної організації, до якої входили посадовці з енергетичної сфери та відомий бізнесмен, почалася ще влітку 2024 року. Фігуранти вибудували масштабну корупційну схему, щоб впливати на підприємства державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом", отримувати з цього гроші і "відмивати" їх. Вже 5 осіб у справі затримано, 7 осіб отримали підозри. Про це заявили у НАБУ.

Корупція в енергетиці: хто фігурує у справі

У бюро повідомили, що серед підозрюваних:

керівник злочинної організації — бізнесмен (повідомлялось про обшуки 10 листопада у співвласника студії "Квартал 95" Тимура Міндіча, який нібито "втік" за кордон);

колишній радник міністра енергетики (народний депутат Ярослав Железняк зазначав, що йдеться про Ігоря Миронюка);

виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки АТ "НАЕК "Енергоатом" (зі слів Железняка, це — Дмитро Басов);

четверо "працівників" бек-офісу з легалізації коштів.

Фото Тимура Міндіча, який, за даними ЗМІ, виїхав за кордон за кілька годин до обшуку Фото: Скрін відео

Загалом правоохоронці провели понад 70 обшуків у Києві та інших регіонах, вилучили "значний масив" документів і готівки.

Джерела у правоохоронних органах розповіли розслідувачам зі "Схем", що "працівниками" так званого "бек-офісу" були Олександр Цукерман (на плівках НАБУ — "Шугармен"), Ігор Фурсенко ("Рьошик"), Леся Устименко і Людмила Зоріна.

Інші кодові імена:

"Карлсон" — Міндіч;

"Рокет" — Миронюк;

"Тенор" — Басов;

"Професор" (зі слів Железняка) або "Сигізмунд" (за даними ЗМІ) — екс голова Міненерго і чинний міністр юстиції Герман Галущенко.

Також на "плівках" згадується працівник "Енергоатому", який нині є членом Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. За даними ЗМІ, це — Сергій Пушкар.

У НАБУ пояснювали, що кожен з учасників схеми мав свої обов'язки: "Карлсон" керував організацією, "Шугермен" відповідав за "відмивання" грошей, "Тенор" був "касиром", "Рокет" — "смотрящим" за "Енергоатомом", а "Рьошик" — "бухгалтером".

Так звану "пральню" відвідував і експосадовець з кодовим іменем "Че Гевара", частину грошей за якого отримувала дружина. Ним, як відомо, є колишній віцепрем’єр Олексій Чернишов.

За даними Железняка, Міндіч разом із братами Цукерманами перебуває в Ізраїлі. Окрім того, за кордон міг виїхати ще один ймовірний фігурант — Пушкар.

Корупція в енергетиці: яка була схема

"Основним напрямком діяльності злочинної організації було систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів Енергоатому у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів", — підкреслили у НАБУ.

Контрагентам "Енергоатому" нав'язували "відкати", щоб не відбулося блокування платежів за послуги або постачання продукції або їх не позбавили статусу постачальника. Цю практику прозвали "шлагбаумом".

Керівник організації (Міндіч) залучив екс-заступника керівника Фонду державного майна (згодом радник міністра — Миронюк) та колишнього правоохоронця, який обіймав посаду виконавчого директора з безпеки (Басов). Вони, користуючись службовими зв'язками в "Енергоатомі" та міністерстві, забезпечували контроль над кадровими рішеннями, процесами закупівель і рухом фінансових потоків.

"Фактично управління стратегічним підприємством з річним доходом понад 200 млрд грн здійснювалось не офіційними посадовцями, а сторонніми особами, які не мали жодних формальних повноважень, проте узяли на себе роль "смотрящих"", — наголосили у бюро.

Незаконно отримані гроші "відмивали" в офісі, розташованому у центрі Києва. Він належав родині колишнього нардепа, що перейшов на бік РФ і обіймає там посаду сенатора, Андрія Деркача.

"Через цей офіс здійснювався суворий облік отриманих коштів, велася "чорна бухгалтерія" та організовувалось відмивання грошей через мережу компаній-нерезидентів. Значна частина операцій, зокрема видача готівки, проводилась за межами України. За надання послуг не членам злочинної організації офіс отримував оплату у вигляді відсотків від проведених сум", — пояснили у НАБУ.

Загалом через "пральню" за понад 15 місяців провели приблизно 100 мільйонів доларів.

Корупція в енергетиці: реакція влади

Спецоперацію "Мідас" вже прокоментував президент Володимир Зеленський, щоправда, утримався від згадок імен конкретних фігурантів. Він виступив за "невідворотність покарання" та запевнив, що чистота "Енергоатому" — це пріоритет для Києва. Політик закликав урядовців співпрацювати з НАБУ задля результату.

У Наглядовій раді "Енергоатома" заявили про проведення внутрішньої перевірки та спеціальне засідання задля оцінки ситуації. У Мін'юсті підтвердили слідчі дії у межах справи за участю Галущенка і запевнили, що він "надає повне сприяння правоохоронним органам".

12 листопада уряд на позачерговому засіданні ухвалив рішення відсторонити Галущенка. Виконання обовʼязків міністра юстиції поклали на його заступницю Людмилу Сугак. Сам Галущенко заявив, що буде "доводити свою позицію" і за посаду "не тримається". Своє відсторонення він назвав "цивілізованим і правильним сценарієм".

Колишній міністр економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов повідомив, що подав заяву на звільнення з Наглядової ради "Енергоатому". Він пояснив, що "вимагав результатів, а не роз'яснень процесів", але у раді ніхто окрім нього не мав рішучості.

Кабінет міністрів достроково припинив повноваження Наглядової ради "Енергоатому". Протягом тижня Мінекономіки має подати на затвердження уряду новий її склад.

У ЗМІ повідомили, що Міндіч міг впливати на посадовців не лише у сфері енергетики, але й оборони, і мова може йти про тодішнього міністра Рустема Умєрова. Він відповів, що дійсно зустрічався з Міндічем, але предметом розмови був конкретний контракт на постачання бронежилетів, який у результаті розірвали.

Нагадаємо, на одному з записів НАБУ "Рьошик" поскаржився, як важко нести 1,6 мільйона у коробці. "Шугармен" інструктував інших учасників схеми, що гроші можна пакувати у "два кульки".

Колишній керівник "Укренерго" Володимир Кудрицький розповів, що Галущенко намагався просунути "потрібних" людей у керівництво або менеджмент компанії. З його слів, ці кандидати були пов’язані з Деркачем, і серед них був згаданий на "плівках" НАБУ Пушкар.