Хто такий Тимур Міндіч і чому він цікавить НАБУ: усі деталі

Український бізнесмен, кінопродюсер і один зі співвласників Студії "Квартал 95", але при цьому абсолютно непублічна особистість. Навіть його фото майже немає в Мережі.

Детективи Національного антикорупційного бюро України провели 10 листопада обшуки у бізнесмена і співвласника студії "Квартал 95" Тимура Міндіча. Тоді як сам Міндіч уже виїхав з України. Фокус зібрав усе, що відомо про одну з найтаємничіших українських персон.

Біографія Тимура Міндіча

Тимур Міндіч народився 19 вересня 1979 року в місті Дніпропетровськ (зараз — Дніпро). Загалом про його дитинство Міндіча, освіту чи ранній життєвий шлях публічних даних мало.

Батько — Михайло, помер 2006 року в Ізраїлі. Мати — Стелла, активістка жіночого руху Єврейської громади Дніпра.

У 2019 році близькі подарували Міндічу на 40-річний ювілей генеалогічне дослідження з інформацією про його предків аж до шостого коліна. Зокрема, з цього родового дерева випливає, що у Міндіча є старша на три роки сестра Любов.

Фото: Соцсети

Родовід Тимура Міндіча, замовлений йому в подарунок Фото: Соцсети

У цьому дослідженні батьків Тимура Міндіча називають "успішними підприємцями". А самого Міндіча — "бізнес-партнером Володимира Зеленського по "Кварталу-95" і куратором медіабізнесу в групі "Приват". Причому відомо про це стало тільки 2018 року, коли журналіст Михайло Ткач згадав про Міндіча у своєму розслідуванні.

Бізнес і сім'я Тимура Міндіча

Тимур Міндіч продюсував фільми, зокрема стрічки "Щуролов" та "Укус вовчиці".

Також із відкритих джерел відомо, що Міндіч одружений з Катериною Вербер — донькою нині покійної російської бізнесвумен Алли Вербер, яка була фешн-директором російського ЦУМу. У подружжя троє дітей: дві доньки і син — Мішель, названа на честь покійного батька Міндіча, Елізабет і Майкл.

Тимур Міндіч із дружиною Фото: Соцсети

Вебер-старша розповідала, що весілля Міндіча та її доньки було розкішним: "Такого весілля в моїй сім'ї ще ніколи не було — у Єрусалимі, біля Стіни Плачу, п'ятсот людей запрошених. Наші друзі досі згадують, як було весело. Катя дуже трепетно обирала дизайнера, їздила до Рікардо Тіші в Париж. Крім двох його Givenchy у неї були ще сукні Chloé і Lanvin — свято планувалося на чотири дні".

Тимур Міндіч із дружиною Катериною Вебер Фото: Соцсети

Алла Вебер також розповідала, що Тимур Міндіч "любить людей, любить свята, урочистості і щоб усе було розкішно".

До того, як одружитися з Катериною Верберею, Тимур Міндіч зустрічався з дочкою українського олігарха Ігоря Коломойського Анжелікою.

"Міндіч був колись "нареченим, що не відбувся" моєї дочки. Але розійшлися", — розповідав 2019 року сам бізнесмен.

Серед бізнес-активів Міндіча, згідно з відкритими даними:

компанії у сфері медіа-продукції (наприклад "Драйв Продакшн", "Віжн Медіа");

девелоперські та виробничі компанії;

через кіпрські компанії — володіння правами на контент, присутній за кордоном.

У певний момент Міндіч став співвласником компанії "Квартал 95" — творча студія, відома в Україні своїми шоу та фільмами.

Також він пов'язаний із телеканалом Kvartal TV, а також із компаніями-партнерами за кордоном: наприклад, через кіпрські структури, які володіють правами на контент.

У бізнес-колах його ім'я згадується як людини з широкими зв'язками. Згідно з журналістськими розслідуваннями, він має близькі зв'язки з бізнесменом Ігорем Коломойським (який наразі перебуває в СІЗО), а також із політичною елітою України.

Тимур Міндич біля Офісу президента Фото: Соцсети

У 2020-2021 роках журналісти фіксували відвідування Міндічем Офісу президента України. Також його називали одним із найближчих особистих друзів президента Володимира Зеленського.

Тимур Міндіч: скандали і розслідування

У 2024-2025 роках ім'я Міндіча почало частіше з'являтися в контексті антикорупційних розслідувань:

Так, у липні 2025 року журналісти повідомили, що структура, пов'язана з Тимуром Міндічем, могла бути фігурантом розслідування Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) щодо можливого заволодіння державними коштами.

Крім того, повідомлялося, що він може стати фігурантом американського Федерального бюро розслідувань.

Ім'я бізнесмена також фігурувало в контексті скандального законопроєкту №12414, який критикують за підрив незалежності антикорупційних органів.

Ухвалений у поспіху Радою влітку проєкт № 12414 формально міняв процедури досудового розслідування, але містив положення, які обмежували незалежність НАБУ і САП, дозволяючи Генпрокуратурі втручатися у справи. Це викликало широкий резонанс і критику в Україні та за кордоном. Почалися протести. І вже за кілька днів влада "відкотила" рішення. Рада ухвалила проєкт № 13533, внесений президентом України, який відновив незалежність НАБУ і САП, повернувши ключові гарантії незалежності антикорупційних органів.

А нардеп Ярослав Железняк повідомив, що також Тимур Міндіч пов'язаний із братами-бізнесменами Михайлом та Олександром Цукерманами, які також виїхали з України.

"Нагадаю, що саме вони вели "фінансову частину" у Тимура Міндіча. Ну і фігурують у справі ФБР", — написав нардеп, зазначивши, що Михайло Цукерман є давнім другом дитинства родича Тимура Міндіча, Леоніда Міндіча.

"Він влітку намагався теж тікати, але НАБУ встигли перехопити. До речі, тікав він до США", — пише Железняк.

10 листопада стало відомо, що детективи НАБУ проводять обшуки у бізнесмена і співвласника студії "Квартал 95" Тимура Міндіча. Президент України прокоментував обшуки НАБУ, повідомивши, що потрібна "невідворотність покарання".

Народний депутат, член фракції "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко повідомив, що 10 листопада бізнесмен Тимур Міндіч перебував у Варшаві, де зупинився в 5-зірковому готелі. Він нібито скористався для виїзду паспортом Ізраїлю.