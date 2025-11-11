Кто такой Тимур Миндич и почему он интересует НАБУ: все детали

Украинский бизнесмен, кинопродюсер и один из совладельцев Студия "Квартал 95", но при этом совершенно непубличная личность. Даже его фото почти нет в Сети.

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины провели 10 ноября обыски у бизнесмена и совладельца студии "Квартал 95" Тимура Миндича. Тогда как сам Миндич уже выехал из Украины. Фокус собрал все, что известно об одном из самых таинственных украинских персон.

Биография Тимура Миндича

Тимур Миндич родился 19 сентября 1979 года в городе Днепропетровск (сейчас — Днепр). В целом о его детстве Миндича, образовании или раннем жизненном пути публичных данных мало.

Отец – Михаил, умер в 2006 году в Израиле. Мать – Стелла, активистка женского движения Еврейской общины Днепра.

В 2019 году близкие подарили Миндичу на 40-летний юбилей генеалогическое исследование с информацией о его предках вплоть до шестого колена. В частности, из этого родового дерева следует, что у Миндича есть старшая на три года сестра Любовь.

Відео дня

Фото: Соцсети

Родословная Тимура Миндича, заказанная ему в подарок Фото: Соцсети

В этом исследовании родителей Тимура Миндича называют "успешными предпринимателями". А самого Миндича – "бизнес-партнеру Владимира Зеленского по "Кварталу-95" и куратором медиабизнеса в группе "Приват". Причем известно об этом стало только в 2018 году, когда журналист Михаил Ткач упомянул о Миндиче в своем расследовании.

Бизнес и семья Тимура Миндича

Тимур Миндич продюсировал фильмы, в частности ленты "Щуролов" и "Укус волчицы".

Также из открытых источников известно, что Миндич женат на Екатерине Вербер — дочери ныне покойной российской бизнесвумен Аллы Вербер, которая была фэшн-директором российского ЦУМа. У супругов трое детей: две дочери и сын — Мишель, названная в честь покойного отца Миндича, Элизабет и Майкл.

Тимур Миндич с женой Фото: Соцсети

Вебер-старшая рассказывала, что свадьбы Миндича и ее дочери была роскошной: "Такой свадьбы в моей семье еще никогда не было — в Иерусалиме, у Стены Плача, пятьсот человек приглашенных. Наши друзья до сих пор вспоминают, как было весело. Катя очень трепетно выбирала дизайнера, ездила к Рикардо Тиши в Париж. Кроме двух его Givenchy у нее были еще платья Chloé и Lanvin — праздник планировался на четыре дня".

Тимур Миндич с женой Екатериной Вебер Фото: Соцсети

Алла Вебер также рассказывала, что Тимур Миндич "любит людей, любит праздники, торжества и чтобы все было роскошно".

До того, как жениться на Екатерине Вербере, Тимур Миндич встречался с дочерью украинского олигарха Игоря Коломойского Анжеликой.

"Миндич был когда-то "несостоявшимся женихом" моей дочери. Но разошлись", — рассказывал в 2019 году сам бизнесмен.

Среди бизнес-активов Миндича, согласно открытым данным:

компании в сфере медиа-продукции (например "Драйв Продакшн", "Вижн Медиа");

девелоперские и производственные компании;

через кипрские компании — владение правами на контент, присутствующий за рубежом.

В определенный момент Миндич стал совладельцем компании "Квартал 95" — творческая студия, известная в Украине своими шоу и фильмами.

Также он связан с телеканалом Kvartal TV, а также с компаниями-партнерами за рубежом: например, через кипрские структуры, которые владеют правами на контент.

В бизнес-кругах его имя упоминается как человека с широкими связями. Согласно журналистским расследованиям, он имеет близкие связи с бизнесменом Игорем Коломойским (который сейчас находится в СИЗО), а также с политической элитой Украины.

Тимур Миндич у Офиса президента Фото: Соцсети

В 2020-2021 годах журналисты фиксировали посещение Миндичем Офиса президента Украины. Также его называли одним из ближайших личных друзей президента Владимира Зеленского.

Тимур Миндич: скандалы и расследования

В 2024-2025 годах имя Миндича начало чаще появляться в контексте антикоррупционных расследований:

Так, в июле 2025 года журналисты сообщили, что структура, связанная с Тимуром Миндичем, могла быть фигурантом расследования Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) относительно возможного завладения государственными средствами.

Кроме того, сообщалось, что он может стать фигурантом американского Федерального бюро расследований.

Имя бизнесмена также фигурировало в контексте скандального законопроекта №12414, критикуемого за подрыв независимости антикоррупционных органов.

Принятый в спешке Радой летом проект № 12414 формально менял процедуры досудебного расследования, но содержал положения, которые ограничивали независимость НАБУ и САП, позволяя Генпрокуратуре вмешиваться в дела. Это вызвало широкий резонанс и критику в Украине и за рубежом. Начались протесты. И уже через несколько дней власти "откатили" решение. Рада приняла проект № 13533, внесенный президентом Украины, который восстановил независимость НАБУ и САП, вернув ключевые гарантии независимости антикоррупционных органов.

А нардеп Ярослав Железняк сообщил, что также Тимур Миндич связан с братьями-бизнесменами Михаилом и Александром Цукерманами, которые также выехали из Украины.

"Напомню, что именно они вели "финансовую часть" у Тимура Миндича. Ну и фигурируют в деле ФБР", — написал нардеп, отметив, что Михаил Цукерман является давним другом детства родственника Тимура Миндича, Леонида Миндича.

"Он летом пытался тоже бежать, но НАБУ успели перехватить. Кстати, убегал он в США", — пишет Железняк.

10 ноября стало известно, что детективы НАБУ проводят обыски у бизнесмена и совладельца студии "Квартал 95" Тимура Миндича. Президент Украины прокомментировал обыски НАБУ, сообщив, что нужна "неотвратимость наказания".

Народный депутат, член фракции "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко сообщил, что 10 ноября бизнесмен Тимур Миндич находился в Варшаве, где остановился в 5-звездочном отеле. Он якобы воспользовался для выезда паспортом Израиля.