"Пленки Миндича": одного из фигурантов отправили в СИЗО с залогом в 40 млн грн (видео)

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения бывшему исполнительному директору по безопасности "Энергоатома" Дмитрию Басову.

Фигурант дела о масштабной коррупции в энергетике и оборонке, который на "пленках Миндича" фигурирует как "Тенор", отправлен в СИЗО на 60 дней с возможностью внесения залога в размере 40 млн гривен, сообщает "Цензор. НЕТ".

Основанием для ареста стало уничтожение Басовым мобильных телефонов. По материалам следствия, именно он якобы координировал теневую схему, контролируя закупки и финансовые операции "Энергоатома". В НАБУ также не исключают, что он, как и бывший советник министра энергетики Игорь Миронюк, мог расставлять людей на должности в энергетической компании.

На обнародованных детективами пленках слышно, как Басов и другие фигуранты дела обсуждают откаты, строительство защитных сооружений на энергообъектах, отмывание средств и многое другое.

Изначально обвинение просило для Басова меру пресечения в виде содержания под стражей с залогом 45,4 млн грн, однако его адвокат назвал сумму "космической" и подчеркнул, что суммы размера ущерба государству не были объявлены.

"Мы не услышали. Нет этого вреда. Государству Украины в материалах этого дела вред не нанесен ни на копейку", – цитируют журналисты слова защиты.

Прокуратура также опасается, что есть риск влияния на следствие с его стороны.

Басов отрицает свою вину и заявил, что общался лишь с одним фигурантом дела – Игорем Миронюком ("Рокет"), а Тимура Миндича знает только из СМИ.

После заседания адвокат Басова Виталий Наум заявил, что будет опротестовывать решение суда.

"Я уверен, что это дело будет очень продолжительным", – сказал он в комментарии "РБК*Украина".

Также защита отмечала, что у Басова на содержании дети и больная мать

Дмитрий Басов: что о нем известно

До того, как занять должность в "Энергоатоме", он руководил управлением Генеральной прокуратуры, занимавшимся расследованием преступлений организованных групп, а также успел поработать в Фонде госимущества, пишет "РБК-Украина".

В 2019 году его уволили из ГПУ, причем это произошло на фоне ряда коррупционных скандалов. Он обжаловал увольнение в суде, его восстановили в должности и выплатили компенсацию в 2,5 млн грн.

Когда Басов пришел в "Энергоатом", благосостояние его семьи существенно улучшилось.

Согласно данным из реестра недвижимости, в 2024 году его жена Наталья Басова стала владелицей квартиры площадью 70 квадратных метров в престижном жилом комплексе White Lines в Киеве.

В течение нескольких последних лет Басова также потратила около $360 тыс. на приобретение элитных активов — в частности квартиры (127 кв. м) во "Французском квартале" стоимостью не менее $140 тысяч, а также нескольких автомобилей Mercedes GLE 300D, Range Rover и Mercedes GLC 220D.

При этом ее официальные доходы не объясняют происхождение этих средств.

Накануне покупки недвижимости супруги официально развелись.

Напомним, Кабмин отстранил от работы министра энергетики Германа Галущенко, который фигурирует в деле о коррупции в энергетике. Как стало известно, президент Владимир Зеленский звонил ему после сообщения Тимура Миндича.

Накануне стало известно о подозрении в незаконном обогащении бывшему вице-премьер-министру – экс-министру национального единства Украины Алексею Чернышову, которого в записях называют "Че Гевара". НАБУ обнародовало информацию о стройках чиновника.