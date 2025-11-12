Сотни тысяч долларов тратились на роскошные имения: как связаны Чернышов и Миндич (видео)
На записях Национального антикоррупционного бюро "Карлсон" жалуется, что раскрытие кого-то грозит большими последствиями, а также приказывает заморозить неизвестные работы. Расследователи установили, что речь шла о "Че Геваре" — фигуранте другого дела Алексее Чернышеве, за которого, как ошибочно предполагалось, Киев "мстил" НАБУ и САП.
На "пленках" НАБУ руководитель разоблаченной преступной организации "Карлсон", которым, как известно, является бизнесмен Тимур Миндич, консервацию работ "с умом". Расследователи убеждены, что это обсуждение было связано с делом против бывшего вице-премьера Алексея Чернышева, которое прогремело в июне. Об этом говорится в сюжете BIHUS Info от 12 ноября.
В конце июня Чернышов вернулся из зарубежной поездки, за которой следили украинцы, и получил подозрение. Дело касалось вероятной помощи застройщику в получении желаемого участка земли под строительство ЖК на выгодных условиях. По данным следствия, "вознаграждением" за это стали несколько квартир по скидке.
После этого произошел скандал вокруг попытки фактически лишить НАБУ и САП независимости и казалось, что это было "местью" за громкое дело против премьера. Однако журналисты отметили, что также целью могло быть не позволить дать ход другим делам, в том числе связанным с Миндичем.
Расследователи делали сюжет о строительстве роскошных имений в поселке Козин в районе Конча-Заспа. Речь шла об участке площадью 8 гектаров, на котором возводили многоэтажные особняки вблизи озера. По состоянию на 19 июня активно велись работы, уже 8 июля было "тише", а 24 июля все остановилось.
Заморозка работ позволила детально снять состояние объектов. По данным СМИ, после выхода сюжета у Чернышова и его окружения провели вторую волну обысков. Были предположения, что имения должны были принадлежать семье Миндича и семьям руководства Офиса президента. Прямых доказательств этому не было.
Однако ситуация с домами прояснилась благодаря "пленкам" НАБУ по делу о коррупции в энергетике. Как известно, Чернышов в начале года получал деньги в "бэк-офисе" в центре Киева, где "отмывали" средства участники схемы. На записях он фигурирует как "Че Гевара". В одном разговоре речь шла о 300 тысячах долларов, позже, в марте, упоминалось о еще 500 тысячах — "на строительство".
В начале июля Чернышов уже получил подозрение, но строительство пока продолжалось. В тот же период на записях "Карлсон" говорит о том, что нужно "законсервировать это все, не остановиться, а законсервировать". Вероятно, Миндич уточняет, что консервация работ нужна на год. При этом он критикует кого-то за тупость и описывает ужасные последствия, если этот кто-то "раскроется в деле".
Расследователи уверены, что речь шла о деле против Чернышова, которое не было масштабным, но раскрыло доверенных людей чиновника. Уже через месяц они увидели собственными глазами, что работы в Козине действительно законсервировали. Кроме того, после получения Чернышовым подозрения, в "прачечную" приходила просить 350 тысяч на кирпичную кладку, бассейн, утепление фасада и строителей "Лицо".
В медиа подытожили, что в целом в строительство коттеджного городка под Киевом вливались сотни тысяч долларов. В июле связь между делом против Чернышова и масштабной коррупционной схемой еще не была известна, однако сейчас ситуация со скандальной попыткой ограничения НАБУ и САП приобретает другой контекст. Организаторы коррупции в энергетике видели картину полностью еще летом и, очевидно, переживали, что и обсуждают на "пленках".
Напомним, 22 июля Верховная Рада проголосовала за ограничение полномочий НАБУ и САП — контролировать независимые ведомства должен был генеральный прокурор. Это повлекло массовые протесты по Украине, в том числе граждане вышли на киевский Майдан. Уже 24 июля президент Владимир Зеленский внес новый законопроект о восстановлении независимости антикоррупционных органов. Митингующие под Верховной Радой наблюдали в режиме онлайн, как парламентарии проголосовали за него, и уже 31 июля закон был подписан президентом.
Фокус разобрал в одном материале, что известно о вероятных фигурантах дела о коррупции в энергетике и как работала незаконная схема. Несколько причастных к этому лиц, по данным СМИ, выехали за границу, не дождавшись суда.