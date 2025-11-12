Сотні тисяч доларів витрачались на розкішні маєтки: як пов'язані Чернишов і Міндіч (відео)
На записах Національного антикорупційного бюро "Карлсон" скаржиться, що розкриття когось загрожує великими наслідками, а також наказує заморозити невідомі роботи. Розслідувачі встановили, що йшлося про "Че Гевару" — фігуранта іншої справи Олексія Чернишова, за якого, як помилково припускалось, Київ "мстився" НАБУ і САП.
На "плівках" НАБУ керівник викритої злочинної організації "Карлсон", яким, як відомо, є бізнесмен Тимур Міндіч, консервацію робіт "з розумом". Розслідувачі переконані, що це обговорення було пов’язане зі справою проти колишнього віцепрем’єра Олексія Чернишова, яка прогриміла у червні. Про це йдеться у сюжеті BIHUS Info від 12 листопада.
Наприкінці червня Чернишов повернувся з закордонної поїздки, за якою стежили українці, та отримав підозру. Справа стосувалась ймовірної допомоги забудовнику в отриманні бажаної ділянки землі під будівництво ЖК на вигідних умовах. За даними слідства, "винагородою" за це стали кілька квартир за знижкою.
Після цього відбувся скандал навколо спроби фактично позбавити НАБУ і САП незалежності й здавалося, що це було "помстою" за гучну справу проти прем’єра. Однак журналісти зауважили, що також метою могло бути не дозволити дати ходу іншим справам, в тому числі пов’язаним з Міндічем.
Розслідувачі робили сюжет про будівництво розкішних маєтків у селищі Козин в районі Конча-Заспа. Йшлося про ділянку площею 8 гектарів, на якій зводили кількаповерхові маєтки поблизу озера. Станом на 19 червня активно велися роботи, вже 8 липня було "тихіше", а 24 липня усе зупинилося.
Замороження робіт дозволило детально зняти стан об’єктів. За даними ЗМІ, після виходу сюжету у Чернишова і його оточення провели другу хвилю обшуків. Були припущення, що маєтки мали належати сім’ї Міндіча та родинам керівництва Офісу президента. Прямих доказів цьому не було.
Однак ситуація з будинками прояснилась завдяки "плівкам" НАБУ у справі про корупцію в енергетиці. Як відомо, Чернишов на початку року отримував гроші у "бек-офісі" в центрі Києва, де "відмивали" кошти учасники схеми. На записах він фігурує як "Че Гевара". В одній розмові йшлося про 300 тисяч доларів, пізніше, у березні, згадувалося про ще 500 тисяч — "на будівництво".
На початку липня Чернишов вже отримав підозру, але будівництво поки продовжувалось. У той самий період на записах "Карлсон" говорить про те, що потрібно "законсервувати це все, не зупинитись, а законсервувати". Ймовірно, Міндіч уточнює, що консервація робіт потрібна на рік. При цьому він критикує когось за тупість та описує жахливі наслідки, якщо цей хтось "розкриється у справі".
Розслідувачі впевнені, що йшлося про справу проти Чернишова, яка не була масштабною, але розкрила довірених людей посадовця. Вже за місяць вони побачили на власні очі, що роботи у Козині дійсно законсервували. Окрім того, після отримання Чернишовим підозри, у "пральню" приходила просити 350 тисяч на цегляну кладку, басейн, утеплення фасаду та будівельників "Особа".
У медіа підсумували, що загалом у будівництво котеджного містечка під Києвом вливалися сотні тисяч доларів. У липні зв’язок між справою проти Чернишова і масштабною корупційною схемою ще не був відомий, однак нині ситуація зі скандальною спробою обмеження НАБУ і САП набуває іншого контексту. Організатори корупції в енергетиці бачили картину повністю ще влітку і, очевидно, переживали, що й обговорюють на "плівках".
Нагадаємо, 22 липня Верховна Рада проголосувала за обмеження повноважень НАБУ і САП — контролювати незалежні відомства мав генеральний прокурор. Це спричинило масові протести по Україні, в тому числі громадяни вийшли на київський Майдан. Вже 24 липня президент Володимир Зеленський вніс новий законопроєкт про відновлення незалежності антикорупційних органів. Мітингувальники під Верховною Радою спостерігали у режимі онлайн, як парламентарі проголосували за нього, і вже 31 липня закон був підписаний президентом.
Фокус розібрав в одному матеріалі, що відомо про ймовірних фігурантів справи про корупцію в енергетиці та як працювала незаконна схема. Кілька причетних до цього осіб, за даними ЗМІ, виїхали за кордон, не зачекавши на суд.