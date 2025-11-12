Сотні тисяч доларів витрачались на розкішні маєтки: як пов'язані Чернишов і Міндіч (відео)

На записах Національного антикорупційного бюро "Карлсон" скаржиться, що розкриття когось загрожує великими наслідками, а також наказує заморозити невідомі роботи. Розслідувачі встановили, що йшлося про "Че Гевару" — фігуранта іншої справи Олексія Чернишова, за якого, як помилково припускалось, Київ "мстився" НАБУ і САП.

На "плівках" НАБУ керівник викритої злочинної організації "Карлсон", яким, як відомо, є бізнесмен Тимур Міндіч, консервацію робіт "з розумом". Розслідувачі переконані, що це обговорення було пов’язане зі справою проти колишнього віцепрем’єра Олексія Чернишова, яка прогриміла у червні. Про це йдеться у сюжеті BIHUS Info від 12 листопада.

Наприкінці червня Чернишов повернувся з закордонної поїздки, за якою стежили українці, та отримав підозру. Справа стосувалась ймовірної допомоги забудовнику в отриманні бажаної ділянки землі під будівництво ЖК на вигідних умовах. За даними слідства, "винагородою" за це стали кілька квартир за знижкою.

Відео дня

Після цього відбувся скандал навколо спроби фактично позбавити НАБУ і САП незалежності й здавалося, що це було "помстою" за гучну справу проти прем’єра. Однак журналісти зауважили, що також метою могло бути не дозволити дати ходу іншим справам, в тому числі пов’язаним з Міндічем.

Розслідувачі робили сюжет про будівництво розкішних маєтків у селищі Козин в районі Конча-Заспа. Йшлося про ділянку площею 8 гектарів, на якій зводили кількаповерхові маєтки поблизу озера. Станом на 19 червня активно велися роботи, вже 8 липня було "тихіше", а 24 липня усе зупинилося.

Замороження робіт дозволило детально зняти стан об’єктів. За даними ЗМІ, після виходу сюжету у Чернишова і його оточення провели другу хвилю обшуків. Були припущення, що маєтки мали належати сім’ї Міндіча та родинам керівництва Офісу президента. Прямих доказів цьому не було.

Однак ситуація з будинками прояснилась завдяки "плівкам" НАБУ у справі про корупцію в енергетиці. Як відомо, Чернишов на початку року отримував гроші у "бек-офісі" в центрі Києва, де "відмивали" кошти учасники схеми. На записах він фігурує як "Че Гевара". В одній розмові йшлося про 300 тисяч доларів, пізніше, у березні, згадувалося про ще 500 тисяч — "на будівництво".

На початку липня Чернишов вже отримав підозру, але будівництво поки продовжувалось. У той самий період на записах "Карлсон" говорить про те, що потрібно "законсервувати це все, не зупинитись, а законсервувати". Ймовірно, Міндіч уточнює, що консервація робіт потрібна на рік. При цьому він критикує когось за тупість та описує жахливі наслідки, якщо цей хтось "розкриється у справі".

Розслідувачі впевнені, що йшлося про справу проти Чернишова, яка не була масштабною, але розкрила довірених людей посадовця. Вже за місяць вони побачили на власні очі, що роботи у Козині дійсно законсервували. Окрім того, після отримання Чернишовим підозри, у "пральню" приходила просити 350 тисяч на цегляну кладку, басейн, утеплення фасаду та будівельників "Особа".

У медіа підсумували, що загалом у будівництво котеджного містечка під Києвом вливалися сотні тисяч доларів. У липні зв’язок між справою проти Чернишова і масштабною корупційною схемою ще не був відомий, однак нині ситуація зі скандальною спробою обмеження НАБУ і САП набуває іншого контексту. Організатори корупції в енергетиці бачили картину повністю ще влітку і, очевидно, переживали, що й обговорюють на "плівках".

Нагадаємо, 22 липня Верховна Рада проголосувала за обмеження повноважень НАБУ і САП — контролювати незалежні відомства мав генеральний прокурор. Це спричинило масові протести по Україні, в тому числі громадяни вийшли на київський Майдан. Вже 24 липня президент Володимир Зеленський вніс новий законопроєкт про відновлення незалежності антикорупційних органів. Мітингувальники під Верховною Радою спостерігали у режимі онлайн, як парламентарі проголосували за нього, і вже 31 липня закон був підписаний президентом.

Фокус розібрав в одному матеріалі, що відомо про ймовірних фігурантів справи про корупцію в енергетиці та як працювала незаконна схема. Кілька причетних до цього осіб, за даними ЗМІ, виїхали за кордон, не зачекавши на суд.