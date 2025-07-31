Зеленський підписав закон про повернення повноважень НАБУ та САП

Президент України Володимир Зеленський підписав поданий ним до Верховної Ради закон про відновлення повноважень Національного антикорупційного бюро та Спеціальної антикорупційної прокуратури. Під час засідання 31 липня прийняття законопроєкту за основу та в цілому підтримав 331 народний депутат.

Related video

Президент сказав в опублікованому в офіційному Telegram-каналі відеозверненні, що закон стане "гарантією нормальної, незалежної роботи антикорупційних органів, усіх органів правопорядку" України. Текст закону № 13533 опублікований на сайті Верховної Ради зі статусом "підписано".

"Рішення правильне. Триста тридцять один депутат. Саме так, як і потрібно, – за основу та в цілому. Дуже важливо, що держава дослухається до суспільної думки. Україна є демократією — точно жодних сумнівів", — сказав Зеленський.

За його словами, українські урядовці негайно проінформують про цей закон іноземних партнерів.

Крім того, Володимир Зеленський повідомив про підписання ухваленого нардепами закону про бюджетне фінансування Сил оборони та виплати військовослужбовцям і їх рідним: згідно з ним на оборону спрямують понад 400 млрд гривень.

"Щойно теж підписав, і це гарантія, що будуть виплати нашим воїнам на передовій і всі належні виплати рідним наших полеглих героїв", — сказав президент.

Також Зеленський повідомив, що погодив із військовим командуванням рішення про додаткові 15 днів відпустки для військових, а також зазначив, що було ухвалено закон про розширення можливостей ветеранських підприємств.

Закон про НАБУ і САП: деталі

Під час засідання 22 липня Рада ухвалила законопроєкт №12414, який обмежував повноваження НАБУ і САП, який наділяв правом контролю над відомствами генерального прокурора. Після цього люди по всій Україні вийшли на масові протести з вимогою скасувати закон, і Володимир Зеленський 24 липня вніс до парламенту новий законопроєкт щодо НАБУ і САП № 13533, що відновлює повноваження антикорупційних органів.

Перед голосуванням народних депутатів за новий законопроєкт під Верховною Радою зібрався мітинг, на якому люди закликали парламентарів якнайшвидше ухвалити рішення. Рада підтримала новий законопроєкт Зеленського голосами 331 нардепа, засідання вперше з початку повномасштабного вторгнення РФ транслювалося онлайн.