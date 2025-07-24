Зеленський вніс до Ради законопроєкт щодо НАБУ і САП: що в законі

Новий законопроєкт президента України Володимира Зеленського щодо повноважень антикорупційних органів НАБУ і САП з’явився на сайті Верховної Ради.

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Відповідна картка законопроєкту зʼявилась на сайті Верховної Ради України 24 липня. Згідно з текстом документа, підпорядкування Спеціалізованої антикорупційної прокуратури генеральному прокурору скасовується, тож САП матиме окремого керівника.

Новий законопроєкт щодо НАБУ та САП: що передбачає

Президент України подав до Верховної Ради законопроєкт, який передбачає відновлення чинності норм, скасованих 22 липня під час ухвалення закону №12414. Йдеться, зокрема, про положення, що стосуються інституційної незалежності Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). Тоді ухвалення змін викликало численну критику серед суспільства через порушення регламенту та потенційне послаблення антикорупційної системи, повідомляє народний депутат Ярослав Железняк.

Окрім скасування спірних правок, у законопроєкті також передбачено низку положень безпекового характеру. Зокрема, планується запровадити регулярні перевірки на поліграфі для співробітників органів, які мають доступ до державної таємниці — зокрема НАБУ, САП, БЕБ, ДБР, Офісу Генпрокурора та Нацполіції. Такі перевірки проводитимуться не рідше одного разу на два роки за участі СБУ. Окрім цього, Служба безпеки України має здійснити одноразову перевірку усіх таких працівників протягом шести місяців з моменту набрання законом чинності.

Також передбачається посилення міжвідомчої взаємодії щодо повернення активів, здобутих злочинним шляхом, та екстрадиції осіб, які ухиляються від відповідальності. У разі потреби Кабінет Міністрів спільно з іншими органами має розробити відповідні зміни до законодавства протягом трьох місяців.

Ще одна новація — заборона на виїзд працівників НАБУ за межі України на період воєнного стану, за винятком офіційних відряджень. Ці положення стосуються також оновлення нормативно-правової бази у співпраці з урядом.

Новий законопроєкт: реакція НАБУ

НАБУ відреагувало на новий законопроєкт, поданий президентом.

"Законопроект 13533, поданий Президентом України як невідкладний, відновлює усі процесуальні повноваження та гарантії незалежності НАБУ і САП. НАБУ і САП взяли участь у підготовці тексту та закликають Верховну Раду України якнайшвидше ухвалити ініціативу Президента за основу і в цілому. Це дозволить запобігти загрозам для кримінальних проваджень, які розслідують НАБУ і САП", — йдеться у повідомленні.

НАБУ і САП: що відомо про скандальний законопроєкт №12414

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт №12414, положення якого обмежують повноваження НАБУ та САП. Унаслідок цього у кількох містах України розпочалися масові акції протесту.

Після цього народна депутатка від партії "Голос" Інна Совсун ініціювала альтернативний законопроєкт, який, за її словами, був підготовлений буквально за одну ніч. Новий документ передбачає повернення інституційної незалежності Національному антикорупційному бюро України та Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

Варто зазначити, що 23 липня Володимир Зеленський анонсував ще один законопроєкт, який, за його словами, має посилити незалежність антикорупційних органів. Водночас народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко повідомив, що попри заплановані чотиритижневі канікули, Верховна Рада все ж збиратиметься для розгляду нового антикорупційного законопроєкту.