Зеленський анонсував новий законопроєкт для НАБУ і САП: Раді доведеться перервати канікули

Новий документ, за словами глави держави, має посилити незалежність антикорупційних відомств. Нардеп від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко зазначає, що Рада, яка зібралася йти на 4 тижні на канікули, збиратиметься і розглядатиме законопроєкт для НАБУ і САП.

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Новий законопроєкт щодо функціонування НАБУ і САП буде відповіддю, яка забезпечить силу системі правопорядку, заявив президент України у своєму вечірньому зверненні за підсумками нарад із представниками силових та антикорупційних органів.

"І не буде жодного російського впливу чи втручання в діяльність органів правопорядку, і — дуже важливо — всі норми незалежності антикорупційних інституцій будуть... Це буде президентський законопроєкт, і ми реалізуємо це в рамках нашої стратегії трансформації держави", — запевнив він.

Зеленський сказав, що під час цих зустрічей було сказано те, що давно накопичувалося":

"Ми домовилися, що керівники інституцій разом запропонують план дій, план конкретних кроків, які можуть зміцнити силу права в Україні".

У зверненні він не оминув і тему протестів, зазначивши, що "всі почули, що кажуть люди цими днями — у соціальних мережах, один одному, на вулицях".

"Це все не даремно. Проаналізували всі занепокоєння, всі аспекти того, що слід змінити і що має бути активізовано", — продовжив глава держави.

Тим часом народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко повідомив, що орієнтовно наступного тижня Верховна Рада, яка зібралася на чотири тижні у відпустку, "збиратиметься терміново голосувати за новий законопроєкт щодо НАБУ і САП від Зеленського".

Фото: Скриншот

Пізніше він додав:

"Треба дотиснути і скасувати цей ганебний закон, підписаний учора. Щодо всіх цих людей, які бігали і підтримували. Прямо зараз це виглядає дуже негарно. Намагалися всіх розвести як кошенят, а розвели самі себе. Класика. Але! Не віримо жодному слову, віримо тільки діям. Тому чекаємо адекватного законопроєкту".

Фото: Скриншот

Протести, які розпочалися 22 липня, продовжилися і наступного дня. Люди вийшли на мирні акції в Харкові, Києві, Тернополі та інших містах.

Своєю чергою в ГУР МО попередили, що Росія може використати суспільне напруження в Україні для дискредитації країни в очах західних партнерів і щоб зломити волю українців до опору.

Раніше Фокус писав, що нардеп Інна Совсун ініціювала законопроект для відновлення незалежності САП і НАБУ, який був написаний за одну ніч.