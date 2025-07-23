Зеленский анонсировал новый законопроект для НАБУ и САП: Раде придется прервать каникулы

Новый документ, по словам главы государства, должен усилить независимость антикоррупционных ведомств. Нардеп от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко отмечает, что Рада, которая собралась уходить на 4 недели на каникулы, будет собираться и рассматривать законопроект для НАБУ и САП.

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Новый законопроект относительно функционирования НАБУ и САП будет являться ответом, который обеспечит силу системе правопорядка, заявил президент Украины в своем вечернем обращении по итогам совещаний с представителями силовых и антикоррупционных органов.

"И не будет никакого российского влияния или вмешательства в деятельность органов правопорядка, и – очень важно – все нормы независимости антикоррупционных институций будут… Это будет президентский законопроект, и мы реализуем это в рамках нашей стратегии трансформации государства", – заверил он.

Зеленский сказал, что во время этих встреч было сказано то, что давно накапливалось":

"Мы договорились, что руководители институтов вместе предложат план действий, план конкретных шагов, которые могут укрепить силу права в Украине".

В обращении он не обошел и тему протестов, отметив, что "все услышали, что говорят люди на днях – в социальных сетях, друг другу, на улицах".

"Это все не зря. Проанализировали все беспокойства, все аспекты того, что следует изменить и что должно быть активизировано", – продолжил глава государства.

Тем временем народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко сообщил, что ориентировочно на следующей неделе Верховная Рада, которая собралась на четыре недели в отпуск, "будет собираться срочно голосовать за новый законопроект по НАБУ и САП от Зеленского".

Фото: Скриншот

Позже он добавил:

"Надо дожать и отменить этот позорный закон, подписанный вчера. Относительно всех этих людей, которые бегали и поддерживали. Прямо сейчас это выглядит очень некрасиво. Пытались всех развести как котят, а развели сами себя. Классика. Но! Не верим ни одному слову, верим только действиям. Поэтому ждем адекватного законопроекта".

Фото: Скриншот

Протесты, которые начались 22 июля, продолжились и на следующий день. Люди вышли на мирные акции в Харькове, Киеве, Тернополе и других городах.

В свою очередь в ГУР МО предупредили, что Россия может использовать общественный накал в Украине для дискредитации страны в глазах западных партнеров и чтобы сломить волю украинцев к сопротивлению.

Ранее Фокус писал, что нардеп Инна Совсун инициировала законопроект для восстановления независимости САП и НАБУ, который был написан за одну ночь.