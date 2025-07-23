Чревато последствиями: в ГУР предупредили об опасности протестов во время войны с РФ

Россия намерена дискредитировать Украину в мире, чтобы ослабить или разрушить поддержку Запада вооруженной борьбы с агрессором, воспользовавшись протестами, связанными с принятием закона №12414.

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Сейчас РФ, а особенно спецслужбы и пропагандисты тщательно и углубленно изучают ситуацию внутри Украины, чтобы найти возможность и воспользоваться народным недовольством для максимального обострения ситуации, заявили в Главном управлении разведки МОУ.

Это противнику необходимо для подрыва способности украинцев к сопротивлению российской агрессии.

"Для поднятия градуса протестов, углубления поляризации и хаотизации украинского общества и, как следствие, потери устойчивости государства во время экзистенциальной войны, не исключены провокационные действия, инспирированные из Москвы", – заявили в ГУР.

В разведке также напомнили, что Украина находится в условиях геноцидной войны, в которой агрессор пытается всеми способами разрушить государство, и призвали "к взвешенности в оценках и действиях".

В свою очередь Центр противодействия дезинформации уже показал, как российские пропагандисты сгенерировали фейковые надписи на плакатах тех, кто вчера выходил протестовать в Киеве, призывающие якобы к капитуляции.

"Центр верифицировал изображение и сообщает, что это фотошоп, созданный для того, чтобы выставить украинцев якобы готовых к капитуляции. На настоящем плакате была совсем другая надпись", – говорится в сообщении.

Российская пропаганда использует фото с протестов для своих целей Фото: ЦПД

Кроме того, россияне дополнительно разгоняют вбросы о том, что якобы СБУ собирает информацию об участниках мирной акции в Днепре в обмен на промокод доставки пиццы и другое "ценное вознаграждение".

"Эта информация не соответствует действительности", – заверили в ЦПД.

Ранее Фокус писал, что в Верховной Раде подготовили законопроект, направленный на восстановление независимости НАБУ и САП. Сегодня стало известно, что среди депутатов, поддержавших закон №12414, есть подозреваемые.