"Ликвидация" НАБУ и САП: среди депутатов, поддержавших закон №12414, есть подозреваемые

Директор Национального антикоррупционного бюро Семен Кривонос заявил, что среди народных депутатов, поддержавших закон №12414, есть те, кто уже имеет статус подозреваемых в уголовных производствах. НАБУ изучает возможный конфликт интересов.

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Руководитель НАБУ Семен Кривонос заявил, что часть парламентариев, которые поддержали противоречивый закон об изменении архитектуры антикоррупционной системы, уже фигурируют в расследованиях бюро. Об этом он сообщил в интервью LB.ua.

"Думаю, что часть фамилий тех, кто проголосовал, удивила не только гражданское общество, но и вас", — сказал глава НАБУ, комментируя принятие закона №12414.

По словам Кривоноса, на основе имеющихся в бюро данных, среди народных депутатов, которые отдали голос за законопроект, есть те, кто официально признан подозреваемыми по уголовным делам. Он подчеркнул, что это создает реальный конфликт интересов.

"И фактически, голосуя за нормы, которые потенциально могут быть, скажем, им интересными для смягчения или избежания — я сейчас говорю теоретически — ответственности, они действовали, по моему глубокому убеждению, в условиях реального конфликта интересов", — подчеркнул Кривонос.

Он отметил, что детали голосования изучаются, но по уже собранной информации, есть признаки нарушения этических и правовых стандартов.

"Мы сейчас изучаем эту историю более детально. Но хочу сказать, что, по нашей информации, среди народных депутатов, которые голосовали, есть те, кто имеет статус подозреваемых в Национальном антикоррупционном бюро", — добавил директор НАБУ.

Закон №12414: принятие и последствия

Напомним, 22 июля Верховная Рада приняла закон №12414, который предусматривает значительное расширение полномочий Генерального прокурора.

Президент Украины Владимир Зеленский 22 июля подписал законопроект №12414. Правки к нему ограничивают полномочия НАБУ и САП. В частности генеральный прокурор получает право изымать любое производство НАБУ и передавать его другим правоохранительным органам. Также генпрокурор может давать обязательные письменные указания детективам НАБУ. Руководитель САП теряет право самостоятельно входить в группы прокуроров, а все решения САП и НАБУ должны согласовываться с генеральным прокурором.

Фокус писал, что Владимир Зеленский, комментируя подписание законопроекта №12414, заявил, что антикоррупционная инфраструктура будет продолжать работу, "только без российских влияний".

Новый закон вызвал первые массовые акции протеста с начала полномасштабной войны. Они начались вечером 22 июля и продолжаются до сих пор.

Ряд народных депутатов Украины готовят конституционное представление по обжалованию этого закона.

Внешнеполитические ведомства Германия и Франция уже негативно отреагировали на скандальный закон о НАБУ и САП.

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) предупредила власти Украины о негативном влиянии ситуации вокруг антикоррупционных органов на оборонные инвестиции и финансирование восстановления.

Ранее Фокус разбирал, что стоит за законопроектом №12414, и чем может обернуться перезагрузка антикоррупционной системы для Украины.