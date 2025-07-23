"Ликвидация" НАБУ и САП: нардепы попытаются блокировать закон через Конституционный суд

Президент Владимир Зеленский подписал одобренный Верховной Радой законопроект №12414. Несогласные со скандальными изменениями депутаты готовят конституционное представление.

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"Наши действия: готовим конституционное представление по этому проекту, будем всеми силами блокировать этот выстрел себе в голову", — заявил в Facebook 22 июля народный депутат от партии "Голос" Ярослав Юрчишин.

Он отметил, что для этого нужна поддержка 45 парламентариев и призвал к объединению усилий. Юрчишин добавил, что он и его коллега Ярослав Железняк — "точно в игре".

Публикация Ярослава Юрчишина от 22 июля Фото: Скриншот

Нардеп Ярослав Железняк проинформировал, что закон "о ликвидации НАБУ и САП" уже был опубликован, и он вступает в силу 23 июля.

"Будем подавать представление в Конституционный суд. Это единственное, что можно сделать сейчас", — подчеркнул парламентарий.

Пост Ярослава Железняка от 22 июля Фото: Скриншот

Он отметил, что нардепы начинают подготовку и сбор подписей на конституционное представление. По его словам, нужно будет 45 подписей, но "столько еще пока в Раде найдется".

"Тем более там столько статей Регламента было нарушено во время его принятия, что это достаточно реалистично", — добавил Железняк.

Публикация Ярослава Железняка от 22 июля Фото: Скриншот

Напомним, 22 июля законопроект №12414 приняла Верховная Рада и подписал спикер парламента Руслан Стефанчук. Фокус объяснял, как создавались НАБУ и САП и как их ограничат эти изменения. Накануне у работников антикоррупционного ведомства проводили масштабные обыски, и некоторым сотрудникам инкриминировали возможные связи с Россией. В самом НАБУ отмечали, что обыски проводились без постановлений, а также выступили против законопроекта.

Из-за принятия законопроекта №12414 в по меньшей мере пяти областных центрах начались протесты. Однако несмотря на критику и возмущение общества президент Владимир Зеленский поздно вечером того же дня подписал документ. Обновленный статус на какое-то время "исчезал" с сайта ВР, но потом его вернули.

В традиционном вечернем обращении Зеленский заверил, что антикоррупционная инфраструктура в Украине будет работать, но ее надо очистить от "российских влияний". Он напомнил о чиновниках-беглецах, которые "спокойно живут за границей", и об уголовных делах на миллиарды, которые "висят годами". В НАБУ поблагодарили тех, кто присоединился к протестам. Также об изменениях высказались глава ГУР Кирилл Буданов, начальник СБУ Василий Малюк и генеральный прокурор Руслан Кравченко.