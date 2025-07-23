"Ліквідація" НАБУ і САП: нардепи спробують блокувати закон через Конституційний суд

Президент Володимир Зеленський підписав схвалений Верховною Радою законопроєкт №12414. Незгодні зі скандальними змінами депутати готують конституційне подання.

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"Наші дії: готуємо конституційне подання щодо цього проєкт, будемо всіма силами блокувати цей постріл собі в голову", — заявив у Facebook 22 липня народний депутат від партії "Голос" Ярослав Юрчишин.

Він зазначив, що для цього потрібна підтримка 45 парламентарів і закликав до об’єднання зусиль. Юрчишин додав, що він та його колега Ярослав Железняк — "точно в грі".

Публікація Ярослава Юрчишина від 22 липня Фото: Скриншот

Нардеп Ярослав Железняк проінформував, що закон "про ліквідацію НАБУ та САП" вже було опубліковано, і він набирає чинності 23 липня.

"Будемо подавати подання у Конституційний суд. Це єдине, що можна зробити зараз", — наголосив парламентар.

Пост Ярослава Железняка від 22 липня Фото: Скриншот

Він зауважив, що нардепи починають підготовку та збір підписів на конституційне подання. З його слів, потрібно буде 45 підписів, але "стільки ще поки в Раді знайдеться".

"Тим більше там стільки статей Регламенту було порушено під час його схвалення, що це достатньо реалістично", — додав Железняк.

Публікація Ярослава Железняка від 22 липня Фото: Скриншот

Нагадаємо, 22 липня законопроєкт №12414 ухвалила Верховна Рада й підписав спікер парламенту Руслан Стефанчук. Фокус пояснював, як створювались НАБУ та САП і як їх обмежать ці зміни. Напередодні у працівників антикорупційного відомства проводили масштабні обшуки, і деяким співробітникам інкримінували можливі зв’язки з Росією. У самому НАБУ наголошували, що обшуки проводились без ухвал, а також виступили проти законопроєкту.

Через ухвалення законопроєкту №12414 у щонайменше п’яти обласних центрах почалися протести. Однак попри критику й обурення суспільства президент Володимир Зеленський пізно ввечері того ж дня підписав документ. Оновлений статус на якийсь час "зникав" з сайту ВР, але потім його повернули.

У традиційному вечірньому зверненні Зеленський запевнив, що антикорупційна інфраструктура в Україні працюватиме, але її треба очистити від "російських впливів". Він нагадав про посадовців-утікачів, які "спокійно живуть за кордоном", та про кримінальні справи на мільярди, які "висять роками". У НАБУ подякували тим, хто долучився до протестів. Також щодо змін висловились голова ГУР Кирило Буданов, начальник СБУ Василь Малюк і генеральний прокурор Руслан Кравченко.