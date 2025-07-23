"Ліквідація" НАБУ і САП: серед депутатів, які підтримали закон №12414, є підозрювані

Директор Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос заявив, що серед народних депутатів, які підтримали закон №12414, є ті, хто вже має статус підозрюваних у кримінальних провадженнях. НАБУ вивчає можливий конфлікт інтересів.

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Керівник НАБУ Семен Кривонос заявив, що частина парламентарів, які підтримали суперечливий закон про зміну архітектури антикорупційної системи, вже фігурують у розслідуваннях бюро. Про це він повідомив в інтерв’ю LB.ua.

"Думаю, що частина прізвищ тих, хто проголосував, здивувала не тільки громадянське суспільство, але й вас", – сказав очільник НАБУ, коментуючи ухвалення закону №12414.

За словами Кривоноса, на основі наявних у бюро даних, серед народних депутатів, які віддали голос за законопроєкт, є ті, кого офіційно визнано підозрюваними у кримінальних справах. Він наголосив, що це створює реальний конфлікт інтересів.

"І фактично, голосуючи за норми, які потенційно можуть бути, скажімо, їм цікавими для пом’якшення чи уникнення – я зараз кажу теоретично – відповідальності, вони діяли, на моє глибоке переконання, в умовах реального конфлікту інтересів", – підкреслив Кривонос.

Він зазначив, що деталі голосування вивчаються, але за вже зібраною інформацією, є ознаки порушення етичних та правових стандартів.

"Ми зараз вивчаємо цю історію більш детально. Але хочу сказати, що, за нашою інформацією, серед народних депутатів, які голосували, є ті, хто має статус підозрюваних у Національному антикорупційному бюро", – додав директор НАБУ.

Закон №12414: прийняття та наслідки

Нагадаємо, 22 липня Верховна Рада ухвалила закон №12414, який передбачає значне розширення повноважень Генерального прокурора.

Президент України Володимир Зеленський 22 липня підписав законопроєкт №12414. Правки до нього обмежують повноваження НАБУ та САП. Зокрема генеральний прокурор отримує право вилучати будь-яке провадження НАБУ та передавати його іншим правоохоронним органам. Також генпрокурор може давати обов'язкові письмові вказівки детективам НАБУ. Керівник САП втрачає право самостійно входити до груп прокурорів, а всі рішення САП і НАБУ мають погоджуватися з генеральним прокурором.

Фокус писав, що Володимир Зеленський, коментуючи підписання законопроєкту №12414, заявив, що антикорупційна інфраструктура продовжуватиме роботу, "тільки без російських впливів".

Новий закон спричинив перші масові акції протесту з початку повномасштабної війни. Вони почалися в вечері 22 липня і тривають досі.

Низка народних депутатів України готують конституційне подання щодо оскарження цього закону.

Зовнішньополітичні відомства Німеччина та Франція вже негативно відреагували на скандальний закон щодо НАБУ та САП.

Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) попередила владу України про негативний вплив ситуації навколо антикорупційних органів на оборонні інвестиції та фінансування відновлення.

Раніше Фокус розбирав, що стоїть за законопроєктом №12414, та чим може обернутися перезавантаження антикорупційної системи для України.