Загрожує наслідками: у ГУР попередили про небезпеку протестів під час війни з РФ

Росія має намір дискредитувати Україну у світі, щоб послабити або зруйнувати підтримку Заходу збройної боротьби з агресором, скориставшись протестами, пов'язаними з ухваленням закону №12414.

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Наразі РФ, а особливо спецслужби і пропагандисти ретельно і поглиблено вивчають ситуацію всередині України, щоб знайти можливість і скористатися народним невдоволенням для максимального загострення ситуації, заявили в Головному управлінні розвідки МОУ.

Це противнику необхідно для підриву здатності українців до опору російській агресії.

"Для підняття градусу протестів, поглиблення поляризації та хаотизації українського суспільства і, як наслідок, втрати стійкості держави під час екзистенціальної війни, не виключені провокаційні дії, інспіровані з Москви", — заявили в ГУР.

У розвідці також нагадали, що Україна перебуває в умовах геноцидної війни, у якій агресор намагається всіма способами зруйнувати державу, і закликали "до виваженості в оцінках і діях".

Своєю чергою, Центр протидії дезінформації вже показав, як російські пропагандисти згенерували фейкові написи на плакатах тих, хто вчора виходив протестувати в Києві, які закликали нібито до капітуляції.

"Центр верифікував зображення і повідомляє, що це фотошоп, створений для того, щоб виставити українців нібито готовими до капітуляції. На справжньому плакаті був зовсім інший напис", — йдеться в повідомленні.

Російська пропаганда використовує фото з протестів для своїх цілей Фото: ЦПД

Крім того, росіяни додатково розганяють вкидання про те, що нібито СБУ збирає інформацію про учасників мирної акції в Дніпрі в обмін на промокод доставки піци та іншу "цінну винагороду".

"Ця інформація не відповідає дійсності", — запевнили в ЦПД.

Раніше Фокус писав, що у Верховній Раді підготували законопроект, спрямований на відновлення незалежності НАБУ і САП. Сьогодні стало відомо, що серед депутатів, які підтримали закон №12414, є підозрювані.