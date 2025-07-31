Зарплати військовим виплатять вчасно: понад 400 млрд гривень спрямують на оборону

У четвер, 31 липня, Верховна Рада України ухвалила законопроєкт №13573, який передбачає суттєві зміни до державного бюджету на 2025 рік.

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За документ проголосували 332 народні депутати. Про це повідомив парламентарій Ярослав Железняк.

Основна мета змін — посилення фінансування сектору оборони. Загальний обсяг додаткових видатків становить 412,3 мільярда гривень. Із них 115 мільярдів спрямують на грошове забезпечення військовослужбовців, ще 216 мільярдів — на закупівлю та виробництво озброєння, військової техніки та дронів. Решту коштів буде використано на інші потреби Збройних Сил.

Окремо в документі передбачено новий порядок розподілу податку на доходи фізичних осіб (ПДФО), який набуде чинності з 1 серпня 2025 року. Згідно з ним, 60% надходитимуть до Міноборони (зокрема, на дрони, зброю і техніку), 30% — до Держспецзв'язку, а 10% — безпосередньо до бойових бригад. Додаткове фінансування Міноборони становитиме 22,4 мільярда гривень.

Також, як зазначив народний депутат Олексій Гончаренко, попередньо заплановане вилучення 8 мільярдів гривень із бюджету Києва було скасовано. Натомість уряд знайшов альтернативні джерела фінансування без зменшення столичних видатків.

Нагадаємо, учасники бойових дій мають право на дострокову пенсію за віком після досягнення 55 років для чоловіків і 50 років для жінок, за умови наявності стажу не менше ніж 25 років для чоловіків і 20 років для жінок.

Також повідомлялося, що 2025 року учасники бойових дій зможуть отримати низку пільг, зокрема знижки на комунальні та житлові послуги.