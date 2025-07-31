Зарплаты военным выплатят вовремя: более 400 млрд гривен направят на оборону

В четверг, 31 июля, Верховная Рада Украины приняла законопроект №13573, предусматривающий существенные изменения в государственный бюджет на 2025 год.

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За документ проголосовали 332 народных депутата. Об этом сообщил парламентарий Ярослав Железняк.

Основная цель изменений – усиление финансирования сектора обороны. Общий объем дополнительных расходов составляет 412,3 миллиарда гривен. Из них 115 миллиардов направят на денежное довольствие военнослужащих, еще 216 миллиардов — на закупку и производство вооружения, военной техники и дронов. Остальные средства будут использованы на другие нужды Вооруженных Сил.

Отдельно в документе предусмотрен новый порядок распределения налога на доходы физических лиц (НДФЛ), который вступит в силу с 1 августа 2025 года. Согласно ему, 60% будут поступать в Минобороны (в частности, на дроны, оружие и технику), 30% — в Госспецсвязь, а 10% — непосредственно в боевые бригады. Дополнительное финансирование Минобороны составит 22,4 миллиарда гривен.

Также, как отметил народный депутат Алексей Гончаренко, предварительно запланированное изъятие 8 миллиардов гривен из бюджета Киева было отменено. Вместо этого правительство нашло альтернативные источники финансирования без уменьшения столичных расходов.

Напомним, участники боевых действий имеют право на досрочную пенсию по возрасту по достижении 55 лет для мужчин и 50 лет для женщин, при условии наличия стажа не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин.

Также сообщалось, что в 2025 году участники боевых действий смогут получить ряд льгот, в частности скидки на коммунальные и жилищные услуги.