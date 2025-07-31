Під Верховною Радою зібрався мітинг: кияни зустріли криками нардепку Безуглу (фото, відео)

Зранку жителі столиці вкотре вийшли на протест, вимагаючи повернення незалежності НАБУ і САП. На мітингу з’явилась парламентарка Мар’яна Безугла, яка віддала свій голос за ухвалення скандального законопроєкту №12414.

Related video

31 липня кияни вийшли на мітинг поблизу Верховної Ради, закликаючи скоріше ухвалити рішення щодо антикорупційних органів. Йдеться про новий законопроєкт №13533, який має виправити норми щодо НАБУ і САП, які викликали обурення у суспільстві. На місці подій побував кореспондент OBOZ.UA.

Зазначається, що під парламентом зібралися кілька десятків мітингувальників. Вони вимагають повернення незалежності НАБУ і САП. Як показують фото з місця подій, з плакатом вийшов на протест навіть собака. Окрім картону з творчими написами протестувальники принесли з собою прапори.

Натовп, який зібрався поблизу Верховної Ради зранку 31 липня Фото: OBOZ.UA Один з мітингувальників зранку 31 липня Фото: OBOZ.UA

Також кияни вимагали звернути увагу на ситуацію з Бюро економічної безпеки, адже Кабмін напередодні знову не призначив Олександра Цивінського на посаду директора відомства.

На мітингу з’явилась і народна депутатка Мар’яна Безугла, яка раніше підтримала законопроєкт №12414 у парламенті. Її зустріли криками "Ганьба". Також, як чутно на відео з місця подій, натовп скандував "Голосуйте" і "Ігноруймо паразитів". Ігноруючи крики обурених громадян, парламентарка давала інтерв’ю журналістам.

Нагадаємо, 30 липня на мітинги через закон про НАБУ і САП вийшли десятки людей у різних містах. Зокрема, протести відбулися у Києві, Харкові, Одесі, Дніпрі, Вінниці, Кропивницькому, Луцьку та Рівному.

Також 30 липня Комітет ВР з питань правоохоронної діяльності підтримав і взяв за основу законопроєкт №13533 про НАБУ і САП, ініціатором якого був президент Володимир Зеленський. Шість альтернативних документів одноголосно відхилили. Вже 31 серпня рішення винесуть на голосування у залі парламенту — одразу у двох читаннях.