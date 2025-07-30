"Свободу САП і НАБУ": у Києві, Харкові, Одесі та західних регіонах люди вийшли на протести

Активісти вимагають незалежності антикорупційних структур в Україні. У різних містах на вулиці вийшли від 20 до півсотні людей.

Related video

У Києві, Харкові, Одесі та інших містах активісти вийшли на протести і вимагають відновити незалежність антикорупційних структур в Україні. Трансляцію мітингів веде "Радіо Свобода".

"Ліквідація" НАБУ і САП — де відбуваються протести через закон №12414

У Дніпрі мітингувальники зібралися біля обласної військової адміністрації. Мета — нагадати депутатам Верховної Ради про голосування 31 липня за президентський законопроєкт №13533, що повертає незалежність НАБУ і САП.

За задумом влади, новий законопроєкт забезпечить керівнику САП автономію від Офісу генерального прокурора України в корупційних справах.

Протестувальники кажуть, що якщо Верховна Рада провалить голосування за законопроєкт № 13533, вони й надалі виходитимуть на мітинги.

У Вінниці 30 липня люди теж вийшли на мирну акцію протесту, а в Кропивницькому відбувається третя за рахунком акція на підтримку НАБУ і САП.

За підрахунками співорганізатора акції Юрія Митрофаненка, на мітинг вийшли півсотні людей, дехто тримав плакати з гаслами "Ні — диктатурі", "За що гине нація?", "Мамо, мені страшно жити тут".

У західних регіонах також влаштовують акції. На Театральну площу Луцька після чотириденної паузи прийшли близько 50 осіб, а в Рівному мирний пікет підтримали лише 20 осіб.

Нагадаємо, нардеп від фракції "Голос" Ярослав Железняк розповів про те, як детективи НАБУ нібито вели стеження у квартирі співвласника студії "Квартал 95" Тимура Міндіча.

Нардепи заявляють про небезпеку терактів на протестних акціях у Києві та підозрюють у цьому російських агентів.